Les clés de God of War Ragnarök : pourquoi c’est le plus attendu sur PlayStation

God of War Ragnarök est l’un des grands noms de ce 2022, et ce n’est pas pour moins. Le titre, attendu et souhaité à parts égales, est prévu pour une sortie sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 9 novembre prochain et vise à être l’un des grands titres qui nous quitteront cette année. La fin de l’histoire de Kratos et Atreus dans la mythologie nordique – ses créateurs ont déjà dit que cet arc se résoudrait avec deux jeux vidéo – a beaucoup à nous dire et à nous offrir, nous allons donc passer en revue les clés de ce Dieu de War Ragnarök et les raisons qui en ont fait le plus attendu de l’univers PlayStation.

Suite du meilleur jeu de 2018

God of War Ragnarök est avant tout la suite du meilleur jeu de 2018 selon le jury des Game Awards, où il a battu plusieurs titres de grande qualité. Le jeu Santa Monica de Sony réalisé par Cory Barlog était une perturbation complète et totale de la trilogie originale, mais le saut était géant à bien des égards, offrant une tournure qui a séduit les anciens et les nouveaux joueurs. Les attentes sont très élevées car God of War a été excellent dans sa proposition.

Tous les secrets de la mythologie nordique, prêts pour les bonbons

Le premier épisode nous a permis de découvrir plusieurs des royaumes de la mythologie nordique, nous nous sommes affrontés et avons rencontré de nombreuses races, figures et bêtes de cet endroit, mais surtout cela nous a laissé en vouloir plus, beaucoup plus. Il a été question de personnages historiques, de lieux que nous n’avons pas visités… et c’est tout cela que nous allons vivre. Nous visiterons les 9 royaumes, des personnalités comme Thor sont déjà plus que confirmées et il reste à savoir ce qu’est Ragnarök, la fin du monde telle qu’elle est connue dans la mythologie nordique. Beaucoup de tissu à couper et beaucoup d’envie de le faire.

Une fin de God of War qui nous a donné envie de plus

L’avenir de Kratos, à qui les prophéties ne prédisent pas un destin très agréable, ou la figure d’Atreus, révélé comme Loki à la fin de God of War, ne sont que quelques-unes des inconnues que le titre précédent nous expose et que nous avons maintenant veux résoudre. Il y en a bien d’autres : comme le rôle presque inconnu de la mère d’Atrée, comme les mouvements que de grands personnages comme Odin envisagent d’accomplir et ce qu’il adviendra de vieux visages familiers, comme une Freya qui a soif de vengeance pour la mort de son fils Baldur. Le dénouement est ici, à Ragnarök.

Une référence technique sur PS4 qui veut être sur PS5

En 2018, Kratos a sûrement atteint le plafond technique de la PS4 et de la PS4 Pro, à tel point que lorsqu’il a été optimisé pour la nouvelle génération, le résultat a été bestial. Nous nous retrouvons maintenant dans une situation différente : un titre déjà développé avec la PS5 également en tête et qui veut faire un saut technique impressionnant, ce que nous avons déjà confirmé dans notre aperçu des premières heures. Les améliorations sont évidentes et la possibilité de basculer entre quatre modes graphiques vous permettra de prioriser le framerate ou la résolution en fonction de chacun. Si l’on ajoute à cela les temps de chargement inexistants ou la grande utilisation du DualSense, qui va de la résistance des gâchettes à une vibration haptique qui se module en fonction de chaque instant pour offrir bien plus d’immersion, on est face à un jeu également. en pensant à la Next Gen.

Un titre qui cherche à améliorer ce qui était déjà excellent

Les premières impressions déjà publiées sur Netcost parlent d’un jeu qui améliore ses sections déjà remarquables, et qui a fait attendre encore plus longtemps sa sortie en un peu moins de deux semaines. Pour l’instant, avec les premières heures, nous avons identifié un combat vertical plus dynamique avec plus de possibilités, des énigmes plus variées et un grand nombre de boss et d’ennemis différenciés entre eux. Si l’on ajoute à cela que la charge narrative et la section audiovisuelle suivent les traces de son prédécesseur, comment ne pas la considérer comme la plus attendue des PS4 et PS5 ?

Il y en a de moins en moins. Le 9 novembre, il est temps d’affronter le destin et la fin du monde. Vous pouvez l’acquérir au format numérique et dans ses différentes éditions via ce lien.