Fallout 4 aura une mise à jour gratuite pour Xbox Series X / S, PS5 et PC en 2023

C’est officiel. Bethesda Game Studios a annoncé que le studio préparait une mise à jour gratuite pour Fallout 4 sur les systèmes de nouvelle génération. Profitant de la célébration du 25e anniversaire de la saga, la société nord-américaine prépare des versions natives pour PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, bien que les améliorations viendront également sur PC, comme révélé sur le site Web de la série.

Préparez-vous pour l’avenir : une mise à jour pour les consoles de nouvelle génération arrive dans Fallout 4 ! Disponible en 2023 pour les systèmes Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC Windows, cette mise à jour gratuite comprend des fonctionnalités de mode de performance pour des fréquences d’images élevées, des fonctionnalités de qualité pour une résolution 4K et même du contenu Club supplémentaire de création ».

Le jeu a été mis à jour avec des améliorations lors de la sortie de la Xbox One X. De cette façon, il fonctionnait déjà à une résolution 4K, bien qu’il fonctionnait à 30 FPS. Dans la série X et la série S, il a réussi à rendre à 60 FPS, mais avec une résolution tombant à 1080p.

Fallout 3 gratuit sur Epic Games Store et New Vegas bientôt disponible sur Prime Gaming

Il est encore temps d’obtenir la version PC de Fallout 3 entièrement gratuite. Pour le réclamer, vous n’aurez besoin que d’un compte gratuit dans Epic Games Store, même si nous rappelons que vous devrez le faire avant le jeudi 27 octobre prochain à 17h00 (heure de la France). Si vous le réclamez, le jeu sera ajouté à votre bibliothèque de façon permanente.

Fallout: New Vegas est l’un des RPG les plus réussis et vous pouvez également l’obtenir gratuitement si vous êtes abonné à Amazon Prime. Les jeux de novembre ont été divulgués et l’édition avec tout le contenu sera l’une de celles qui seront disponibles à partir du 1er novembre sur Prime Gaming.

Fallout 4 est sorti sur PS4, Xbox One et PC.

Source | Béthesda