Apex Legends dévoile les principales nouveautés qu’ajoutera la saison 15

Apex Legends se dirige vers la publication de son prochain cadre de contenu. La saison 15 débutera le 1er novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Chez Netcost, nous avons assisté à sa présentation numérique, où nous avons pu découvrir quels éléments accompagneront Catalyst, la nouvelle légende qui rejoint l’équipe.

Broken Moon, le nouveau scénario de combat

La saison 15 d’Apex Legends coïncidera avec la sortie de la cinquième carte Battle Royale : Broken Moon. Ses dirigeants le définissent comme un mélange entre « Storm Point et Worlds Edge », un peu plus grand en taille que le dernier mentionné. Les joueurs pourront se battre à travers 16 points d’intérêt dont le thème tourne autour de grandes raffineries.

Son concept jouable cherche à créer « un bon équilibre » entre la compétitivité et les situations de combat organiques. Respawn Entertainment voulait trouver le point idéal pour une carte que les joueurs peuvent jouer pendant des mois, sans être trop intense ou complexe. Les raffineries auxquelles nous avons fait allusion plus tôt font partie du passé de Catalyst et d’où viennent ses pouvoirs.

De nombreuses zones seront interconnectées grâce à un nouveau type de transport. Les tyroliennes habituelles auront une nouvelle variante qui rappelle inévitablement le réseau de rails vu dans Bioshock Infinite. En les utilisant, vous pourrez « vous déplacer plus librement » entre les points d’intérêt, pendant que vous tirez et visez comme cela se produit dans les tyroliennes.

Nouvelles fonctions

Les nouveautés de la saison 15 atteignent également le gril des fonctionnalités. Les joueurs pourront enfin s’offrir des objets vus dans le store, quelque chose avec lequel ils chercheront « des gens pour exprimer leur amour à leurs amis ». Vous pouvez donner le même cosmétique jusqu’à cinq fois, comme nous pouvons le voir sur les images présentées dans la présentation. Il n’y aura pas de blocage de région et tous ces éléments de personnalisation liés à la dépense de pièces Apex peuvent être offerts.

D’autre part, la grille des nouveautés se ferme avec les autocollants, des autocollants que vous pouvez mettre sur des objets tels que des pistolets de guérison ou des tambours d’énergie. Nous pourrons partager plus de détails sur la saison 15 d’Apex Legends dans les prochains jours.

Source : Présentation d’Apex Legends