Calendrier des nouveaux chapitres manga et anime (24-30 octobre) : One Piece, Chainsaw Man, Bleach TYBW…

Remplie de retours de grands noms et de nouvelles adaptations, la saison d’anime d’automne poursuit sa marche impériale pendant encore une semaine. Chainsaw Man, Bleach: Thousand-Year Bloow War, Spy x Family, Bluelock… Des dizaines d’options pour compenser les absences hebdomadaires du manga, dont une pause dans One Piece. Nous allons passer en revue tout le calendrier de la semaine et combien de premières de mangas et d’animes nous attendent dans les prochains jours.

Chainsaw Man partie 2 chapitre 108

Chapitre 108 du manga Chainsaw Man

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 25 octobre à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 79

Chapitre 79 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 24 octobre à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen Chapitre 202

Chapitre 202 du manga Jujutsu Kaisen

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 30 octobre à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 25 de la toxine du mariage

Chapitre 25 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 25 octobre à 17h00 (heure locale française)

Monster 8 Kaiju Chapitre 73

Chapitre 73 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le jeudi 27 octobre à 17h00 (heure locale française)

My Hero Academia chapitre 371

Chapitre 371 du manga My Hero Academia

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 30 octobre à 17h00 (heure locale française)

Bleach : guerre sanglante de mille ans 2

Épisode 3 de l’anime Bleach : La guerre sanglante de mille ans

Bientôt sur Disney+

Le chapitre sortira le lundi 24 octobre

cadenas bleu 4

Bluelock anime épisode 4

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 29 octobre à 20h00 (heure locale française)

Boruto : Naruto Next Generations épisode 273

Boruto Épisode 273

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 30 octobre à 11h00 (heure locale française)

Tronçonneuse Homme 3

Chainsaw Man anime épisode 3

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le mardi 25 octobre à 18h00 (heure locale française)

My Hero Academia saison 6 épisode 118

My Hero Academia anime saison 6 épisode 118

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 29 octobre à 11h30 (heure locale française)

One Piece épisode 1038

Épisode 1038 de l’anime One Piece

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 29 octobre à 16h00 (heure locale française)

Spy x Family saison 2 épisode 17