The Last of Us 3 avec Abby ? Son actrice est claire

Si The Last of Us 2 suscite encore quelques polémiques, il vaut presque mieux ne même pas parler du personnage d’Abby. Blanche des critiques et des insécurités de certains, sa pertinence dans le jeu n’a pas été bien perçue par tous et a provoqué plusieurs campagnes sur les réseaux sociaux qui s’en sont prises à l’actrice même derrière le rôle, Laura Bailey. Deux ans et demi après le lancement, Bailey semble avoir surmonté cette mauvaise expérience, elle garde le bien de l’expérience et se dit ravie à l’idée d’incarner Abby dans The Last of Us 3.

« Je la jouerais certainement à nouveau. Je sais qu’il y avait beaucoup de drame et une réponse très forte au personnage, mais c’était aussi l’un des rôles les plus influents que j’ai jamais eu dans ma vie. Si l’occasion se présentait, je Je jouerais à nouveau Abby. Je dirais oui à 100%. La série a également l’air magnifique et j’ai hâte de la voir « , a reconnu la comédienne dans une interview pour Comic Book Movie.

Bailey lance le gant à Neil Druckmann, réalisateur de la saga, qui pourtant ne semble pas être aussi clair. Il y a quelque temps, il assurait que The Last of Us 3 n’était pas dans les plans de Naughty Dog, et bien qu’il ait beaucoup plu depuis, le dessinateur est encore dans ses treize ans. Pour l’instant, il est temps de se contenter du récent remake, le mode multijoueur de The Last of Us Part 2, prévu pour 2023, et ce que Bailey elle-même nous rappelle, la série The Last of Us pour HBO.

La dernière bande-annonce n’aurait pas pu mieux paraître et a déjà été comparée au jeu, avec lequel, spoiler, il est identique. Que se passera-t-il s’il obtient un succès similaire à celui des jeux ? Y aura-t-il plus de saisons suivant la ligne dramatique de la suite? Abby apparaîtra-t-elle dans la série ? Et surtout, le monde est-il prêt pour cela ?