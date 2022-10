La deuxième saison de House of the Dragon promet un changement de rythme majeur

La première saison de House of the Dragon touche à sa fin et n’a pas pu nous laisser un meilleur goût en bouche. Beaucoup d’entre nous pensaient que nous avions perdu tout intérêt pour Westeros après la fin controversée de Game of Thrones, mais les Targaryen ont pris sur eux de nous prouver le contraire. Et pourtant, il semblerait que HBO ait réussi à tous nous éblouir en se rendant sur Trantran. Sans appuyer sur l’accélérateur, sans brûler des vaisseaux inutiles. Garder plus d’un as dans sa manche. Ryan Condal, showrunner de la fiction, s’est exprimé dans The Sunday Times sur la façon dont le rythme de la série va changer dans la deuxième saison :

« Maintenant, le spectacle commence. La deuxième saison de House of the Dragon va rattraper le rythme qu’avait la partie centrale de Game of Thrones. Il y aura plus de sang et d’action. Les gens doivent comprendre que nous devions présenter les complexités de son monde et protagonistes avant de les jeter dans la guerre. Mais après la première saison, les téléspectateurs ont déjà gagné le sentiment de ladite tragédie et auront le rythme auquel ils s’attendaient », explique le showrunner.

House of the Dragon aura son propre Tyrion

Condal prévoit également que tous ceux à qui manque le personnage de Tyrion trouveront un logement et une réponse dans la deuxième saison. « Dans le premier, nous ne voulions pas choisir la solution de facilité car si nous avions essayé de reproduire son personnage, cela aurait été perceptible. Les gens auraient dit que c’était un plagiat flagrant. Mais maintenant que nous écrivons la nouvelle saison, c’est venu naturellement. Daemon comblera cette lacune. » « Il apportera des moments de légèreté au milieu d’un drame carrément sombre. Matt Smith est tellement drôle et son personnage semble sortir d’un autre monde. »

La seule mauvaise nouvelle dans tout ça, c’est qu’il reste plus d’un an pour en profiter, puisque House of the Dragon ne reviendra qu’en 2024. George Martin avait déjà confirmé combien de saisons et de chapitres il aura, mais c’est difficile se préparer à une telle attente. Patience.