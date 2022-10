Ils trouvent des références aux Goonies dans le code de MultiVersus

Non, ni Warner Bros. Games ni Player First Games n’ont confirmé que les personnages de The Goonies seront présents dans MultiVersus, le jeu de combat gratuit qui comprend des personnages de sagas telles que Game of Thrones, Looney Tunes ou DC. Cependant, on sait déjà que les secrets sont difficiles à garder dans l’industrie du jeu vidéo. Parfois, comme dans ce cas, le code fait allusion à d’éventuels nouveaux combattants. Et ce sont les dataminers qui ont découvert des références au film de Richard Donner dans les entrailles du jeu.

Postée sur Twitter par Susie (MultiVersus Leaks), elle commente sur ce réseau social que des dataminers ont trouvé un tag Goonies, suggérant que l’on verra peut-être des personnages de ce film dans le futur. Dans MultiVersus, les catégories de saga classent les combattants de chacune des adresses IP appartenant à Warner Bros.

Un classique des aventures avec des enfants

Les Goonies, réalisé par Richard Donner, est un classique du film d’aventure qui a été créé en 1985. Mikey, un garçon de 13 ans, a formé un groupe avec son frère aîné et le reste de ses amis, connu sous le nom de Goonies. Tout change lorsqu’ils montent au grenier de la maison et fouillent les antiquités de leur père. Ils découvrent une vieille carte du 17ème siècle, qui mène à un trésor perdu.

MultiVersus est téléchargeable gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu fonctionne selon un modèle free-to-play, ce qui indique qu’il est possible d’acheter certains éléments avec de l’argent réel. Dans l’ensemble, les combattants sont gratuits et se débloquent en jouant. L’étude a garanti que ce modèle continuera ainsi à l’avenir, de sorte que certains personnages ne doivent pas être uniquement payés.

Source | VGC