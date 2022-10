Black Adam : explication de la scène post-générique et ce que cela indique pour l’avenir du DCEU

Après des mois d’attente et de bandes-annonces, nous pouvons enfin profiter de Black Adam dans les salles, le nouveau film DCEU mettant en vedette le toujours charismatique Dwayne Johnson dans l’un de ses rôles les plus désirés. Bien qu’au-delà de nous présenter ce puissant anti-héros de DC Comics et de la Justice Society of America, Black Adam garde un atout dans sa manche pour sa scène post-générique, une scène très commentée et même pratiquement confirmée par The Rock lui-même ces dernières semaines et illustrant le retour d’un personnage très apprécié du DCEU. Un super-héros en majuscules qui était « dans l’ombre » depuis trop longtemps. Nous avertissons des spoilers du paragraphe suivant.

Henry Cavill revient en tant que Superman

La scène post-générique de Black Adam nous montre Black Adam lui-même dans ses nouveaux quartiers du palais de Kahndaq, quand soudain un drone entre en scène et s’arrête devant lui. Ledit drone projette un message en direct d’Amanda Waller avertissant que s’ils ne peuvent pas l’enfermer dans sa prison, Kanhdaq sera sa nouvelle prison. Allez, ne causez pas de problèmes et soyez calme dans votre nouvelle maison, ce à quoi Black Adam répond qu' »il n’y a personne sur cette planète qui puisse m’arrêter ».

Waller répond qu’elle aussi a des alliés qui ne sont pas de ce monde et peuvent l’arrêter, ce à quoi Black Adam répond en détruisant le drone. A ce moment, et dans la fumée du bourdonnement volatilisé, on entend « quelque chose » descendre du ciel et atterrir devant lui ; Une figure humaine émerge de l’ombre, introduisant ainsi le Superman d’Henry Cavill, avertissant que « cela fait longtemps que personne n’a rendu le monde aussi nerveux ». Superman conclut par une posture de concorde : « Black Adam, on devrait parler. » Black Adam répond avec un sourire satisfait.

Somme toute, le rêve de revoir Henry Cavill dans le costume de Superman depuis sa dernière apparition dans Justice League en 2017 est enfin réalisé -en plus du plus récent Snyder Cut-, un retour très célèbre qui ouvre les portes à de nouvelles apparitions de le célèbre acteur comme Clark Kent dans le DCEU, soit dans ses propres films -Man of Steel 2 est déjà en développement-, soit dans le cadre d’autres films, avec une confrontation plus que prévisible entre Superman et Black Adam.