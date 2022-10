Le réalisateur des Derniers Jedi ne renonce pas à sa nouvelle trilogie Star Wars, pourquoi a-t-elle été retardée ?

La saga Star Wars continue de raconter de nouvelles histoires à travers des romans, des bandes dessinées, des jeux vidéo et des séries télévisées. Cependant, la sortie de nouveaux films a été interrompue après la fin de la trilogie suite. Le réalisateur Rian Johnson, qui a dirigé l’épisode VIII, travaillait sur trois nouveaux films, qui sont toujours dans l’air pour le moment. Sont-ils annulés ? Selon le cinéaste lui-même (Variety), il est toujours en contact avec Lucasfilm, mais le retard est dû à un problème d’horaire.

« Il a parlé avec [la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy] à ce sujet et nous sommes toujours en pourparlers », a-t-il expliqué. « J’ai eu une expérience incroyable en faisant The Last Jedi, donc c’est juste une question de planification. » Le réalisateur vient de sortir la suite de Poignards dans le dos et continuera d’esquisser d’autres suites. Guerres des étoiles? « La réponse est que je ne sais pas. »

Dans Variety, ils lui ont demandé s’il espère que sa trilogie de Star Wars se concrétisera dans le futur et ce sont ses mots exacts : « Dieu, j’espère ». Il faudra attendre que le projet Daggers in the Back soit terminé pour voir si ces histoires dans la galaxie lointaine, très lointaine sont accueillies ou non dans les salles de cinéma.

Rogue Squadron, un autre film sur la corde raide

Lucasfilm avait prévu l’arrivée de Star Wars : Rogue Squadron pour Noël 2023, mais le tournage du film n’a même pas encore commencé. Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman, a été choisie pour écrire et réaliser cette aventure mettant en vedette les membres du Rogue Squadron, quoique dans le futur de la galaxie. Cependant, Disney l’a complètement retiré du calendrier, ce qui a alimenté les rumeurs sur une éventuelle annulation.

Des rapports récents suggèrent que Damon Lindelof (Lost, Watchmen, The Leftovers) décrit un nouveau film Star Wars.

Malgré les problèmes avec les films, Lucasfilm a sorti plusieurs produits sur Disney+. Ce n’est qu’en 2022 que nous avons pu profiter de la fin du The Book Of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi et Andor, actuellement à l’antenne.

Source | Variety