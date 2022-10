Remake de Resident Evil 4; Combien de temps durera-t-il par rapport à l’original ?

Resident Evil 3 Remake a été critiqué pour certains changements, ainsi que la suppression de certains contenus. Capcom a écouté les voix des joueurs et a déclaré avoir analysé ce qu’ils auraient pu faire de mieux lors de la présentation de la nouvelle version de Resident Evil 4. Dans une interview avec PC Gamer, le producteur Hiroyuki Kobayashi a laissé tomber que la durée de la remake sera très similaire au classique.

« Lorsque nous avons commencé la production de Resident Evil 4, nous avons regardé ce que les gens pensaient être bon [en Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Remake] et ce que nous aurions pu mieux faire. Par exemple, la durée de Resident Evil 4 est plus ou moins la même que celle du jeu original. Cela n’indique pas que les deux seront exactement les mêmes, bien que ce qui a été vu dans la bande-annonce de gameplay reflète une grande fidélité au classique.

L’île a disparu de Resident Evil 4 Remake

Dans l’ancien jeu, l’une des sections se déroulait sur une île. Cependant, il n’est pas passé inaperçu que la carte de remake n’inclut pas cet emplacement. Bien que Capcom n’ait pas confirmé si cette zone a été éliminée, tout semble indiquer que cette section sera canalisée à travers d’autres scénarios, comme nous l’avons publié sur Netcost. La ville et le château reviennent, ainsi que la carrière ou la pisciculture.

Resident Evil 4 Remake sera disponible à partir du 24 mars sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Capcom a déjà annoncé toutes les éditions, parmi lesquelles l’édition collector, qui comprend une figure de Leon S. Kennedy, parmi de nombreux autres contenus. Jetez un œil ici à tout ce que proposent les différentes éditions et leur prix officiel sur console et PC (exigences minimales et recommandées)

Source | joueur sur ordinateur