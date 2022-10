Il y a déjà une date de sortie pour Babylon, la dernière folie du réalisateur de La La Land avec Brad Pitt

Dans l’Ancien Testament, dans le livre d’Isaïe, on peut lire ce qui suit à propos de la ville de Babylone :

« Elle deviendra comme Sodome et Gomorrhe, des villes que Dieu a détruites. Elle ne sera plus jamais habitée. Il restera à jamais inhabité. Aucun nomade n’y plantera plus sa tente, aucun berger n’y fera paître son troupeau.

DW Griffith, réalisateur qui a établi de nombreuses normes du langage cinématographique, a affiché le luxe, l’excès et la violence comme jamais auparavant sur un écran de cinéma dans le chapitre babylonien de son film monumental Intolerance (1916).

Cette intersection entre la ville mythique, la religion et Hollywood n’était pas étrange. De là naissent, selon la Bible, les langues du monde, et toutes se retrouvent à Hollywood comme capitale de la puissante industrie cinématographique qu’elle est. Aussi, comme mentionné dans la citation qui ouvre ce texte, c’est le réceptacle du péché au plus haut degré.

Bienvenue à Hollywood Babylon

Kenet Anger, légendaire réalisateur underground américain, lassé qu’Hollywood qualifie son travail d’immoral, publie Hollywood Babylon en 1959 (qui sera rejoint par un deuxième volume dans les années 1980). Indigné par les attentats, Anger avait réagi en installant un miroir devant la Mecque du cinéma somptueux. Un gouffre sans fond de sexe, de drogue et de jazz. Des trahisons, des meurtres, des outrages, des mensonges, de la mafia, de l’extorsion et de toutes les choses sales et laides que votre esprit peut imaginer.

Eh bien, Damien Chazelle, le réalisateur oscarisé de La La Land, revient à Los Angeles, cette fois de la fin des années folles du siècle dernier, pour dépeindre ce monde toxique. Le film, qui sortira finalement le 25 décembre après plusieurs retards dus à la pandémie, se déroule dans la période mouvementée qui s’est produite après l’arrivée du cinéma sonore, qui a tout chamboulé.

Mettant en vedette un casting luxueux qui comprend Margot Robbie, Brad Pitt, Jack Conrad, Olivia Wilde, Samara Weaving, Max Minghella et Tobey Maguire, Babylon mêle fiction et réalité dans un cocktail explosif, vu dans sa bande-annonce de présentation. Un produit hollywoodien parlant des ordures et des cadavres qui cachent leurs arrière-cours nous semble faux ou laxiste par pure logique. Et c’est que quelque chose d’aussi dévastateur que ce qui a été montré dans les pages de Hollywood Babylon ne pourrait jamais sortir de là. Bien qu’il existe des portraits plus précis qui le font de l’extérieur. Avez-vous vu Blonde ? Cela vous a-t-il fait vous sentir mal, sale, mal à l’aise ? C’est Hollywood.

Source | Collisionneur