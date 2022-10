Nous savons déjà combien de temps dure la campagne Call of Duty: Modern Warfare 2

Nous savons que la principale revendication de Call of Duty réside dans le mode multijoueur, qui dure des mois et des mois entre les mains des joueurs. Mais il est également vrai que cette franchise de jeux à succès nous a offert des moments inoubliables à travers ses campagnes. En eux, l’action dirigée, le drame et le blockbuster hollywoodien nous ont coupé le souffle à plus d’une occasion. Bien sûr, Modern Warfare 2 aura sa propre dose d’adrénaline.

Vous n’aurez qu’à réserver un après-midi ou deux pour battre la campagne Modern Warfare 2

Les campagnes Call of Duty (et les franchises de guerre en général) ne sont généralement pas très longues. Il y a eu le cas de seulement quatre heures selon la livraison. Pour Modern Warfare 2, nous devrons économiser entre cinq et six heures de notre temps, quelque chose de plus que le premier Modern Warfare, qui est resté, espérons-le, à 5. Cela à un niveau normal, bien sûr. Si vous l’augmentez au maximum, ce dont nous savons que les vétérans aiment les défis, cette durée devrait être augmentée. Une fois terminé, la difficulté Vétéran serait déverrouillée, pour refaire l’aventure encore plus en transpirant.

Ce sont 17 missions qui ont cette fois-ci des espaces plus ouverts et donc moins dirigés. Ils ont également une difficulté standard plus élevée que d’habitude. Tout cela conduit à l’augmentation de la durée que nous avons mentionnée.

Une fois que nous connaissons chaque phase par cœur et que nous avons identifié les moments les plus intenses et les plus spectaculaires, rien de tel que d’y aller doucement et d’inviter les membres de la famille à leur montrer une séance de cinéma pop-corn du plus haut niveau. Ce ne serait pas mal, en ce sens, si les campagnes étaient activées séparément en échange d’un prix modique. Nous sommes sûrs qu’il existe une niche de joueurs, plus habitués à la composante narrative, qui l’achèteraient uniquement pour ce type de plaisir.

