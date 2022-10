Tim Burton parle du lien spécial qu’il entretient avec son acteur fétiche, Johnny Depp

Quand on parle d’un auteur, c’est-à-dire d’un cinéaste qui imprègne ses œuvres de sa personnalité, celles-ci étant parfaitement reconnaissables, il est fréquent que la distribution principale se répète. Ici, il n’y a généralement pas d’imposition de la part de la société de production mais plutôt un choix prédéterminé de la part du réalisateur. C’est arrivé avec Ingmar Bergman, c’est arrivé avec Woody Allen et, bien sûr, aussi avec Tim Burton. Et dans ce cas particulier Johnny Depp prend le gâteau

Johnny Depp, l’acteur préféré de Tim Burton

Il n’y en a pas moins de neuf à ce jour. A savoir, le bien-aimé Eduardo aux mains d’argent (1990), la biographie de l’ineffable Ed Wood (1994), le classique de l’histoire d’horreur Sleepy Hollow (1999), la révision du classique Charlie et la chocolaterie (2005), mettant sa voix dans Corpse Bride (2005), la sombre comédie musicale Sweeney Todd (2007), la première version d’Alice au pays des merveilles (2010) et The Dysfunctional Family of Dark Shadows (2012). En 2016, Burton a produit Alice de l’autre côté du miroir, où Depp a repris le rôle du Chapelier fou.

Comment l’idylle a-t-elle commencé ?, vous demanderez-vous peut-être. Tim Burton l’a révélé dans une Master Class offerte au Festival du film Lumière, où il a été primé cette année.

« Je me suis connecté avec lui quand je l’ai rencontré pour Eduardo aux mains d’argent. Il était semblable à moi, une sorte de poubelle blanche de banlieue. Ce n’était même pas une compréhension verbale (…) C’était quelque chose que je pouvais ressentir. Il aimait les personnages, il était intéressé à jouer pour l’art, pas pour le business. C’était excitant de voir quelqu’un jouer des choses différentes, l’idée de cette transformation d’un film à l’autre m’a toujours excité. »

Comme vous pouvez le voir, et c’est courant, le réalisateur choisit un acteur qui agit comme un alter ego. Pour Tim Burton, quelqu’un de si spécial, reconnaître cela en Johnny Depp a dû être une grande joie et un grand soulagement.

Source | Collisionneur