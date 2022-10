Nouveau phénomène en vue ? 4 millions de joueurs ont déjà essayé SUPER PEOPLE, un nouveau Battle Royale gratuit

Fortnite, PUBG, Call of Duty Warzone… Le genre Battle Royale est toujours à la mode absolue et rigoureuse, puisque les grands jeux qui utilisent sa formule ont un nombre démesuré d’utilisateurs actifs. Un phénomène qui est là pour durer, et qui a tous les suffrages pour nous accompagner tout au long de la génération. D’autant que, alors que les habituels ne lâchent pas le pied de l’accélérateur, de nouveaux noms apparaissent avec l’intention de suivre leur sillage.

C’est le cas de SUPER PEOPLE, qui a ajouté plus de 4 millions de joueurs dans sa version bêta et est désormais disponible en accès anticipé, entièrement gratuit sur PC (Steam). Son interface similaire à celle de PUBG se démarque, bien que ce qui frappe le plus soit sa section graphique, supérieure à celle des autres alternatives du genre. Au-dessus de ces lignes, vous avez la bande-annonce, puis nous vous disons ce que vous devez savoir à ce sujet.

La section graphique de SUPER PEOPLE est assez frappante par rapport à celle des autres titres du genre

Supersoldats en action

El título de Wonder People apuesta por las mecánicas habituales en el género: saltamos a un enorme escenario y debemos explorar en busca de armas y recursos y tratar de sobrevivir a los encuentros con otros jugadores con la intención de ser el último hombre —o escuadrón— debout. Jusqu’ici, le même que l’on peut retrouver dans n’importe lequel des Battle Royale du moment.

Sa principale caractéristique d’identité est qu’ici nous choisissons entre 12 super soldats différents; des personnes entraînées au combat et génétiquement modifiées pour acquérir des pouvoirs spéciaux et toutes sortes de capacités, à la manière d’Apex Legends. De plus, il nous offre également un système de fabrication d’objets, dans lequel nous pouvons combiner des matériaux et transformer nos armes et équipements en pièces de qualité supérieure. Si vous êtes curieux, nous vous rappelons qu’il est gratuit sur Steam.

Configuration minimale et recommandée pour jouer à SUPER PEOPLE sur PC

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-4430 ou AMD FX-6300

Mémoire vive : 8 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R7 370

DirectX : version 11

Stockage : 40 Go d’espace disponible

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 1600

Mémoire vive : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

DirectX : version 11

Stockage : 40 Go d’espace disponible

Source | SUPER PEOPLE sur Steam