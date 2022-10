God of War Ragnarok dévoile ses 4 modes graphiques : jusqu’à 4K et 120 FPS

Le voyage de Kratos et Atreus se poursuivra le 9 novembre sur PS5 et PS4, date à laquelle arrive God of War Ragnarok, l’une des sorties les plus attendues de l’année. Comme vous vous en souviendrez bien, le premier volet que nous avons apprécié en 2018 a surpris tout le monde avec sa section visuelle impressionnante, et tout indique que cette fois, ce ne sera pas moins. Bien qu’il puisse être deviné dès que vous le voyez en images, nous savons maintenant à quoi ressemblent ses différents modes graphiques.

Résolution 4K et 30 FPS

Résolution 1080p et 60 FPS

Résolution 4K et 40 FPS (nécessite HDMI 2.1)

Mode 120 FPS (nécessite HDMI 2.1)

Comme vous pouvez le voir, les deux premiers sont des modes que l’on voit souvent dans de nombreux jeux, tandis que les deux derniers offrent de grands avantages grâce à la technologie HDMI 2.1, donc en plus du câble indiqué, il est clair que nous avons besoin d’un téléviseur ou d’un moniteur compatible et 120 Hz.

Nous y avons déjà joué, et ça a l’air très bien

Jusqu’au jour de son lancement, dans cette maison, nous avons déjà apprécié ses premières heures, et ce que nous avons vu nous a convaincus et, surtout, nous a donné envie d’en voir plus. Voici nos conclusions après y avoir consacré plus de 6 heures: « God of War Ragnarok nous est familier, car il utilise son début pour montrer les principales améliorations par rapport au jeu que nous connaissions, pour rappeler sa mise en scène spectaculaire, également où nous laissé de côté et trinqué aux premiers instants de l’épopée. Mais, en plus, cela semble également indiquer qu’il ne va pas se contenter d’être juste un « plus et mieux ». Bien que pour cela nous nous verrons en dernière analyse ». Dans ce lien, vous pouvez lire le texte intégral.

God of War Ragnarok sera mis en vente très prochainement : le 9 novembre prochain sur PS5 et PS4. C’est la suite directe de God of War (2018), l’un des jeux les plus acclamés de la dernière génération.

Source | Appuyez sur Start