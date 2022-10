Comparaison graphique entre Resident Evil 4 Remake et le jeu original ; l’amélioration est impressionnante

Depuis le moment où Capcom a montré le nouveau gameplay jeudi dernier, nous avons confirmé ce que nous pouvions déjà deviner de son annonce : Resident Evil 4 Remake est devenu l’un des jeux vidéo les plus attendus de 2023 avec Final Fantasy XVI et The Legend of Zelda : Larmes du Kingdom. C’est le retour du titre de 2005, l’un des plus populaires de l’histoire.

Comment pourrait-il en être autrement, il ne nous a pas fallu longtemps pour disposer d’une comparaison graphique approfondie qui met la section technique des deux versions face à face, et la vérité est que les différences sont impressionnantes. N’oubliez pas que Resident Evil 4 était une merveille graphique lorsqu’il a fait ses débuts sur GameCube il y a plus de 20 ans, donc le look du remake nous a tous impressionnés. Nous vous laissons la vidéo complète.

Le remake le plus ambitieux

La vidéo rend clair, dans sa durée de près de 12 minutes, les changements substantiels qui nous attendent dans la nouvelle version de l’horreur de survie de Capcom. Le cadre est plus sombre que dans l’original, les villageois ont été repensés et, de manière générale, les graphismes du jeu sont impressionnants. L’un des éléments les plus intéressants pour apprécier les changements se trouve dans la partie de la bataille sur la place de la ville, l’un des moments les plus mémorables de l’aventure de Leon S. Kennedy en France.

Resident Evil 4 Remake a sa date de sortie fixée au 24 mars 2023, le jour de son arrivée sur PC, PS5, PS4 et Xbox Series X|S. Dans ce lien, vous avez toutes les informations sur les différentes éditions du jeu et son contenu. Et si vous pensez qu’attendre mars est trop, nous vous rappelons que Resident Evil Village: Gold Edition arrive dans quelques jours, ce qui apporte avec lui l’extension Winters avec le DLC Shadows of Rose.

Source | ElAnalistaDeBits sur YouTube