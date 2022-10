Dragon Ball : voici à quoi ressemble le premier personnage féminin à avoir atteint le niveau 4 de Super Saiyan

Super Dragon Ball Heroes, la célèbre franchise de cartes axée sur le travail d’Akira Toriyama, présente depuis des années les designs les plus particuliers inspirés de Dragon Ball, pariant même sur des transformations plus folles que d’habitude; bien qu’il ait également fourni aux personnages un look vraiment spectaculaire. Vient maintenant le premier personnage féminin à atteindre le niveau 4 de Super Saiyan avec la dernière transformation de Note, l’un des personnages récurrents de la saga. Et son apparence ne pourrait pas être plus frappante.

Note atteint le niveau SSJ4 de Dragon Ball

C’est ainsi que des médias tels que ComicBook le recueillent à travers le célèbre magazine japonais V-Jump, où ce nouveau design de Note a été présenté avec de nombreux autres personnages. À tel point que Note montre déjà son nouveau look après avoir atteint le niveau SSJ4, présentant les caractéristiques physiques habituelles d’une transformation Super Saiyan aussi puissante. Attributs corporels tels qu’une plus grande présence de cheveux roux, la queue caractéristique de sa race ou une longue et imposante crinière de cheveux noirs.

À tout cela, il faut ajouter l’augmentation obligatoire de la puissance, à la fois en force et en vitesse et en résistance. Jusqu’où Note pourra-t-il aller ? Rappelons que le niveau Super Saiyan 4 a été présenté pour la première fois dans la série animée Dragon Ball GT après les événements de Dragon Ball Z, une saga qui n’est pas basée sur le manga et qui a conduit à ses protagonistes, Goku avec l’apparition d’un enfant, Trunks et Pan dans un voyage galactique à la recherche des Black Star Dragon Balls.

Non seulement Super Dragon Ball Heroes propose de nouvelles transformations ; et c’est que dans Dragon Ball Super : Super Heroes, le dernier film de la franchise Dragon Ball, nous avons pu profiter des nouveaux niveaux de puissance de Gohan et Piccolo à travers un aspect sauvage pour les deux protagonistes.

