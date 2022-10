Resident Evil : Code Veronica Remake ne rentre pas dans les plans de Capcom

Notre joie dans un puits. Maintenant que le remake de Resident Evil 4 approche à grands pas (24 mars 2023) et que sa nouvelle bande-annonce nous fait dresser les cheveux sur la tête, nous étions nombreux à rêver que Capcom ferait une pause dans la saga principale et se tournerait vers d’autres livraisons du même. Après tout, les quatre premiers ont déjà un remake et Resident Evil 5 et RE 6 ne semblent pas en avoir besoin à court terme. C’était le moment idéal pour se remémorer des spin-offs comme Resident Evil Outbreak ou, surtout, le très attendu Resident Evil : Code Veronica. Cependant, il semble que pour l’instant cette option ne soit pas dans les plans de Capcom.

L’un des producteurs de la franchise, Yoshiaki Hirabayashi, a accordé une interview aux compagnons de Noisy Pixel dans laquelle il a mis fin aux rumeurs. Dans ce document, Hirabayashi assure qu’il n’y a aucun plan concret pour réorganiser l’aventure de Claire, précisant qu’il n’y a personne chez Capcom qui travaille actuellement sur le remake de Resident Evil : Code Veronica. Malgré tout, le producteur lui ouvre une porte dans le futur et conclut par la phrase suivante : « si l’occasion se présente, peut-être ». Qu’est-ce que cela impliquera ? De quoi ça dépend?

La résurrection du survival-horror

Pour l’instant, nous devrons nous contenter du remake de Resident Evil 4, dont la bande-annonce est sortie 24 heures après l’annonce de Silent Hill 2 Remake. Comme si Capcom ne voulait pas que Konami soit le protagoniste et que nous nous soyons tous téléportés à la fin des années 90 et au début des années 2000, lorsque Resident Evil et Silent Hill se sont affrontés pour la suprématie dans le genre survival-horror. Entre son pique et celui entretenu par Dead Space Remake et The Callisto Protocol, il y a certainement de bons moments pour le genre. Laissez-les durer.