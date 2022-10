Dans Resident Evil 4 Remake, l’île ne sera pas selon sa propre carte

Jeudi dernier, le 20 octobre 2022, beaucoup plus d’informations sur Resident Evil 4 Remake ont été révélées lors du Resident Evil Showcase de Capcom, y compris les différentes éditions du jeu et un examen approfondi de son gameplay et du changement de décor et des mécanismes jouables par rapport à le jeu. original. Cependant, un détail semble avoir échappé à l’examen général, et c’est que, apparemment, la zone insulaire ne le sera pas. Nous vous disons :

L’île n’apparaîtra pas dans Resident Evil 4 Remake selon le jeu lui-même

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le Resident Evil Showcase a eu lieu le 20/10/2022, un événement d’une quarantaine de minutes au cours duquel les nouveautés de la saga Resident Evil ont été présentées, y compris, bien sûr, de nouveaux détails sur Resident Evil 4 Remakes. Juste en dessous vous avez la vidéo complète :

Lors de la présentation des différentes éditions que RE4 Remake sera en vente, nous avons pu voir que l’édition Collector inclura une carte du jeu :

Voici le contenu de l’édition collector de Resident Evil 4 Remake

Eh bien, en augmentant cette image et en la redimensionnant via l’IA, nous voyons qu’en effet, il n’y a aucune trace de l’île :

Carte de remake de Resident Evil 4

Les zones que nous voyons sur ladite carte, dans le sens des aiguilles d’une montre et en commençant par celle la plus au nord-est, sont les suivantes :

Carrière/Carrière

Pisciculture/Ferme piscicole

église

Usine abandonnée / Usine abandonnée

Mairie

Loge du chasseur

Place du Village/Place de la Ville

cultiver

ville

Établissement au bord du lac

Point de contrôle/point de contrôle

Château

Lac

Comme nous pouvons le voir, les zones de la ville et du château reviennent, mais comme il n’y a aucune trace de l’île, cette zone est peut-être devenue cette « usine abandonnée » dans Resident Evil 4 Remake. En effet, jusqu’à ce que nous ayons le jeu entre les mains ou jusqu’à ce que Capcom lui-même donne plus d’informations à ce sujet, nous ne pouvons que supposer en fonction de ce qui est montré.

Resident Evil 4 Remake sera mis en vente le 24 mars 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Series S et PC. Les versions PlayStation 4 et Xbox One pourront être mises à niveau gratuitement vers les versions PS5 et Xbox Series X|S, respectivement.

Source : YouTube/PlayStation