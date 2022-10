Resident Evil Village décompose de nouveaux détails sur l’extension, The Mercenaries et plus

Le dernier chapitre de l’histoire des Winters sera raconté dans l’extension Shadows of Rose pour Resident Evil Village. Au cours de la Resident Evil Showcase, il y avait non seulement du temps pour le remake du quatrième opus, mais aussi pour l’édition Gold du chapitre le plus récent de la série. En plus de fournir de nouveaux détails sur tout ce qui va arriver, Capcom a montré une bande-annonce qui passe en revue l’histoire et nous mène à l’arc final mettant en vedette la fille d’Ethan, Rose Winters.

Dans une interview avec le réalisateur Kento Kinoshita (avec des spoilers du jeu principal), le créateur a rappelé qu’Ethan avait donné sa vie pour protéger sa fille. A la fin, dans l’épilogue, le joueur découvre que le bébé est presque un adulte. « Quel genre de personne est Rose, 16 ans ? », se demande-t-elle. « C’est ce que nous voulions explorer » dans Shadows of Rose, l’extension.

La protagoniste veut se débarrasser de ses pouvoirs, mais pour ce faire, elle devra aller à la Source de ses malheurs. « Nous pensions que ce concept aurait un grand potentiel pour une histoire intéressante, donc le décor est maintenant le Kingdom de la Conscience, retournant à nouveau dans ce village. »

Les Mercenaires et le mode à la troisième personne

Quant au mode The Mercenaries, le réalisateur japonais a souligné qu’ils avaient choisi ces personnages – parmi lesquels Lady Dimitrescu – parce qu’ils pensaient que ce serait amusant de jouer avec eux. Ils ont équilibré le gameplay afin que le moins de temps possible s’écoule entre les vagues. De plus, si vous ne terminez pas un ennemi, il vous poursuivra.

D’autre part, le mode à la troisième personne conservera les scènes cinématographiques à la première personne. Si vous essayez de tourner la caméra pendant que vous jouez pour voir le visage d’Ethan, il regardera dans l’autre sens, ce qui rendra impossible de voir son visage. Ils ont annoncé une démo pour tester cette fonctionnalité.

Resident Evil Village Gold Edition et The Winters Expansion seront disponibles à l’achat à partir du 28 octobre sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. L’édition cloud de la Nintendo Switch ne recevra pas ces contenus bonus avant décembre.

Source | capcom