Resident Evil 4 Remake fait peur même avec ses exigences minimales et recommandées sur PC

On a l’impression d’être de retour à la fin des années 90 et au début des années 2000, lorsque Resident Evil et Silent Hill se disputaient la suprématie dans le genre survival-horror. Plus de vingt ans plus tard, les deux sagas sont de retour, et si hier Konami s’est bombé le torse et a réalisé le rêve humide des fans en annonçant Silent Hill 2 Remake, Capcom n’a même pas accordé à son grand rival 24 heures de proéminence et a aujourd’hui montré un Nouvelle bande-annonce spectaculaire pour Resident Evil 4 Remake. La vidéo a été accompagnée de divers détails, tels que les éditions collector du jeu et ses exigences minimales et recommandées sur PC. Les seuls à bénéficier de cette guerre, c’est nous, les utilisateurs et les fans de jeux d’horreur, alors pour nous, ne vous retenez pas, s’il vous plaît. Au contraire, continuez !

Resident Evil 4 Remake : configuration minimale requise sur PC

Processeur et système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 ou version ultérieure

Processeur : AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : AMD Radeon RX 560 avec 4 Go de VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti avec 4 Go de VRAM

DirectX : version 12

Une connexion Internet haut débit est requise

Resident Evil 4 Remake : configuration recommandée sur PC