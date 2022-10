Resident Evil 4 déchaîne le pire cauchemar de Leon dans son gameplay et ses bandes-annonces

Leon S. Kennedy se rend dans une ville perdue en France, un lieu inconnu habité par des villageois isolés du monde. La première chose qui ressort, c’est que Capcom a corrigé l’erreur des voix, qui n’appartiennent plus aux acteurs latino-américains. Lors du Resident Showcase, la société japonaise a montré une bande-annonce de gameplay détaillée et une vidéo sur l’histoire de Resident Evil 4 Remake, dont vous pouvez profiter dans cette même actualité.

Les images montrées montrent clairement que Resident Evil 4 est toujours Resident Evil 4. Il a quelques changements, mais les fondamentaux du classique sont préservés. Le titre a laissé derrière lui la composante d’horreur purement de survie pour entrer dans l’action, des mécanismes qui continueraient à se développer dans les cinquième et sixième tranches. La terreur s’exprime à travers les sentiments d’accablement et d’angoisse provoqués par les vagues de Ganado (villageois infectés par le virus), si bien que Leon doit se déplacer rapidement sur la scène, tirer et échapper à ses ennemis.

ne perds pas la tête

éléments reconnaissables ? Le Dr Salvador revient avec sa tronçonneuse, prêt à trancher la tête de Léon. Notre protagoniste pourra utiliser son couteau pour se défendre, même si le mieux est de poser son pied. Inutile de préciser que le marchand fera également son apparition, toujours prêt à vendre des objets utiles. Les bandes-annonces montrent également le méchant Salazar et des personnages comme la fille du président Ashley ou la charismatique Ada Wong.

Resident Evil 4 Remake sera mis en vente le 24 mars prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il convient de noter qu’à l’instar de Resident Evil Village, ceux qui achètent le jeu de la génération précédente pourront mettre à jour les nouvelles versions entièrement gratuitement. Pour le moment, Capcom n’a pas annoncé d’édition cloud pour Nintendo Switch, bien que le reste de la saga sortira bientôt dans ce format (Village le 28 octobre).

Source | capcom