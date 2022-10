L’avenir des Sims est loin du métaverse

Après la récente diffusion de « Behind The Sims », le monde a maintenant beaucoup à dire concernant la série. Non seulement le jeu de base Les Sims 4 est disponible gratuitement pour tous, mais les fans ont également découvert des tonnes de mises à jour et d’extensions pour le jeu de huit ans. Et, bien sûr, nous avons enfin eu un aperçu des choses à venir avec « Project Rene », quelque chose qui indique tout à fait qu’il s’agit du cinquième épisode officiel de la franchise.

Nous avons eu l’occasion de nous asseoir avec Lindasy Pearson, vice-présidente de la création pour la franchise Les Sims, et de discuter avec elle de l’évolution des jeux, de leur communauté toujours croissante et de ce que nous pouvons nous attendre à voir à l’avenir. Et ce que nous avons découvert, c’est que toutes les décisions du studio semblent provenir de l’observation très attentive de leurs fans.

Concernant le passage à un modèle F2P pour l’une des entrées les plus réussies de la série, Pearson a révélé qu’ils estimaient que c’était le bon moment pour faire le changement. « Il y a tellement d’expériences, tellement de contenu avec lequel jouer, cela semblait être le moment idéal pour dire ‘Viens nous rejoindre. Venez faire partie de ce jeu avec nous. Invitez vos amis, maintenant ils n’ont plus d’excuse pour ne pas jouer avec vous ! Venez rejoindre l’univers des Sims. »

Évolution constante, propulsée par les fans

Selon elle, le développement des jeux et de leurs extensions est directement lié aux personnes qui y jouent. Pearson a poursuivi en expliquant comment la communauté a aidé à guider l’évolution de la franchise au fil des ans, dans une sorte de célébration de tout ce que la communauté a créé : qu’il s’agisse d’histoires, de conceptions, de bâtiments ou de tout type de création. Et bien sûr, cela inclut les moddeurs et plus récemment les streamers et YouTubers spécialisés dans Les Sims.

« Je pense que ce qui continue d’évoluer, c’est que nous avons maintenant beaucoup plus de plates-formes avec lesquelles nous connecter », a déclaré Lyndsay. « Donc, toute l’évolution des streamers et des YouTubers était comme quelque chose de totalement nouveau pour Les Sims, évidemment par rapport à ce que nous étions dans ces premières années et cela a créé cette toute nouvelle façon de partager votre expérience avec Les Sims. Et c’est comme si, même si vous y jouez toujours seul, vous vous sentez plus connecté parce que vous pouvez faire partie d’un stream, ou vous pouvez jouer un défi ou suivre l’histoire de quelqu’un. »

C’est tout cela ensemble qui inspire le processus créatif qui mène à la création de nouvelles extensions et idées de jeux. Pearson a admis que « Ceux qui aiment construire des sims ou des maisons, bien sûr, ont une liste de souhaits très différente de ce qu’ils s’attendent à voir dans le jeu. Les moddeurs et les utilisateurs de contenu personnalisé ont leur propre liste de souhaits [de cosas que quieren ver en el juego]. Nous savons donc qu’il existe différentes saveurs, mais tout le monde fait partie de la communauté Sims et chacun a un rôle à jouer. Ceci, à son tour, donne aux développeurs le défi de comprendre comment distiller des centaines d’idées différentes dans un produit cohérent, un produit que les fans peuvent apprécier et créer.

Mais ce ne sont pas seulement les fans qui dictent l’évolution de la franchise. En parlant de ce même processus créatif, Pearson a révélé qu’ils travaillaient très dur pour mettre à jour et moderniser les idées qu’ils avaient faites dans le passé pour les nouvelles versions de ces anciennes extensions. En utilisant le pack Université comme exemple, il a déclaré que puisque le jeu original Les Sims 2 avait déjà 10 à 15 ans, ils devaient chercher une nouvelle inspiration. Après tout, l’école a considérablement changé depuis lors. C’est dans cette modernisation, mais aussi dans la recherche d’une plus grande représentativité, que ses idées se sont renouvelées avec succès sans avoir l’impression de toujours marcher sur le même terrain.

Le Projet René et les nombreuses questions qui l’accompagnent

Finalement, la conversation s’est tournée vers l’avenir de la franchise et du projet Rene. Bien qu’ils aient montré que le jeu aura une connectivité multiplateforme, un accent sur le multijoueur et une personnalisation très détaillée, il reste encore beaucoup de questions sans réponse. L’un d’eux est de savoir s’il s’agit d’une suite réelle ou d’une sorte de spin-off.

« Eh bien, nous nous donnons le titre » Projet René « en ce moment pour avoir la liberté d’explorer certains de ces espaces, non? », A déclaré Lyndsay, nous assurant que le jeu est toujours « Les Sims ». « C’EST une évolution des Sims. C’EST l’avenir de l’innovation avec Les Sims. Ce qui indique que l’ADN de base de la franchise sera toujours là. Mais nous cherchons à élargir et à repousser les limites pour lui donner vie grâce à différents outils et idées. Ce qu’ils semblent rechercher, c’est une extension des capacités partagées du jeu, intégrées à leurs systèmes.

Un monde en ligne, mais loin du métaverse

Cela indique que ce qu’ils essaient de faire, c’est de créer de nouvelles façons pour les joueurs de vivre le jeu. C’est plus d’appareils sur lesquels vous pouvez jouer, de nouvelles façons de créer avec vos amis (même en temps réel) et peut-être de nouveaux types d’options de jeu. Nous avons même demandé si cela allait être quelque chose comme The Sims Online, l’ancien MMO Sims sorti en 2002. Et il semble qu’ils y aient repensé pour Project Rene, mais ont rapidement réalisé qu’il y avait beaucoup de façons d’améliorer cette ancienne expérience Sims.

« Les Sims Online, pour l’époque, étaient un jeu vraiment intrigant car c’était bien avant la façon dont les gens jouent aux jeux maintenant », a déclaré Pearson. « Je pense que le multijoueur a beaucoup évolué depuis, car il peut désormais prendre tellement de formes différentes. Et ce qui est plus inspirant pour nous que de regarder comment c’était à l’époque, c’est de voir quelles sont les différentes raisons pour lesquelles je me connectais avec un ami. » Il a noté qu’il s’agit de déterminer ce que vous voulez faire avec vos amis (ou seul), qu’il s’agisse de construire, de concevoir, de décorer une maison ou simplement de jouer avec vos Sims.

Bien sûr, compte tenu de cette énorme expansion vers une approche plus « en ligne », nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander si les développements actuels du « Metaverse » auraient un impact là-dessus. Heureusement, la réponse est non. Plus ou moins.

« Pour nous, lorsque nous pensons aux Sims, nous n’essayons pas de penser à » comment pouvons-nous essayer de transformer Les Sims en métaverse « , car ce n’est pas ce que nos joueurs veulent ou ont besoin. Mais c’est une question de savoir comment nous continuons à servir nos joueurs et ce qu’ils attendent de nous. Comment pouvons-nous les connecter et les aider à partager plus efficacement ? Pour être encore plus clair, il a admis qu’ils reconnaissaient que « The Metaverse » est quelque chose qui peut s’aligner sur la nature de leurs jeux, mais il ne s’agit pas seulement de faire des Sims ce genre d’expérience. Project Rene « concerne toujours les Sims : ce sont mes affaires, mes Sims, mon espace, mes amis. Et tout ce que nous faisons là-bas doit partir de ce point.

Cette prochaine expérience Sims n’est peut-être pas encore terminée dans quelques années, mais EA et les développeurs sont convaincus que plus d’informations arriveront très bientôt. « Je sais que nous avons beaucoup grandi en 20 ans », a déclaré Lyndsay. «Mais il s’agit toujours de petites personnes qui se promènent, font des choses, et cela a toujours été le cas. Et nous en révélerons plus au fil du temps.