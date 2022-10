La bêta de Football Manager 2023 est maintenant disponible ; donc tu peux en avoir un

Football Manager 2023 fait le premier grand pas cette saison. Sports Interactive publie la bêta du nouvel opus de la saga sur Steam et Epic Games Store ; bientôt, il en sera de même dans le Microsoft Store. L’accès anticipé permet aux joueurs de profiter d’une bonne partie de l’offre de la version finale des semaines avant son lancement, prévu le 8 novembre prochain.

Vous souhaitez avoir accès ? Pour jouer à Football Manager 2023 maintenant, vous devez effectuer une précommande pour le jeu chez un « détaillant numérique approuvé par SEGA ». La liste des stores en France atteint Amazon et GAME, qui s’ajoutent à des stores internationaux tels que Steam, Epic Games Store, Fanatical, Humble Store, GOG et Newegg, entre autres. Vous pouvez consulter les sélectionnés dans ce lien. Dans le cas du client Valve, jusqu’à son lancement, vous le trouverez avec une remise de 20%, ce qui le laisse à seulement 47,99 euros (bêta incluse).

Que comprend la bêta de Football Manager 2023 ?

La version bêta de Football Manager 2023 propose une version encore en développement du jeu qui fera ses débuts le 8 novembre. Il est probable que vous trouviez des bugs et des éléments non définitifs qui seront peaufinés pour le « day one » du marché. En attendant, vous pouvez vous faire une idée de la nouvelle mécanique intégrée à la livraison.

Nous parlons à la fois des modes solo et multijoueur. Carrière en ligne, Fantasy Draft et le Head to Head sans précédent sont quelques-uns des points forts. Être une bêta ne limitera pas votre progression. Tout ce que vous faites en mode Carrière peut être transféré dans la version complète. Où que vous soyez, votre club ne tombera pas à l’eau. Cependant, vous verrez certaines fonctionnalités bloquées. Pendant cette période, vous ne pourrez pas accéder à la boutique, au Steam Workshop ou à l’éditeur.

Chez Netcost, nous avons déjà passé les premières heures dans le simulateur populaire. Dans ce lien, vous connaîtrez nos impressions. En plus de la version PC, il fera ses débuts sur PS5 et Xbox Series X|S le même jour.

Source : Steam