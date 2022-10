Attendez-vous avec impatience Silent Hill F? Découvrez les œuvres précédentes de Ryukishi07 à presque moitié prix sur Steam

Silent Hill F était l’une des surprises de l’événement dédié à la saga le 19 octobre dernier. Le nouvel épisode de droit explorera la terreur du point de vue de Ryukishi07, qui sera chargé d’écrire l’histoire. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s’agit, derrière le pseudonyme se cache un artiste japonais populaire sur le marché asiatique pour ses romans visuels de mystère et d’intrigue.

Vous pouvez actuellement trouver deux de ses projets à prix réduit sur Steam : Higurashi When They Cry Hou et Umineko When They Cry. Vous trouverez le premier à 30,13 euros, soit une remise de 45% si vous achetez tous les épisodes d’un pack. Le second, à la place, est divisé en arcs de questions et arcs de réponses ; le package qui comprend à la fois et Umineko : Golden Fantasia (un spin-off de combat) applique une remise de 43% sur le prix total, qui est de 42,15 euros. Les deux offres seront disponibles jusqu’au 31 octobre.

Higurashi quand ils pleurent Hou

Que savons-nous de Silent Hill F ?

Peu de données sont sorties sur Silent Hill F, le projet le plus énigmatique de ceux confirmés sur la grille du futur de la saga. Konami précise dans un communiqué que le titre présentera « une toute nouvelle histoire se déroulant au Japon dans les années 60, avec un monde beau mais terrifiant ».

Motoi Okamoto servira de producteur, tandis que Kera concevra à la fois les créatures et les personnages du jeu. Sa bande-annonce, que vous pouvez voir sur ce lien, fait que la peur s’infiltre dans vos os. L’équipe en charge du projet est Neobards Entertainment, responsable de jeux comme Resident Evil Re: Verse et Resident Evil Resistance. Ils ont également travaillé sur les portages de Resident Evil : Origins sur Nintendo Switch, Devil May Cry HD Collection et Onimusha : Warlords Remastered.

