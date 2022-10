Star Wars: Andor sauve un important impérial de l’épisode IV, Clone Wars et Rebels

Il était un personnage résiduel dans Star Wars Episode IV : A New Hope, qui pour ne pas avoir eu de nom. Cependant, la série animée The Clone Wars and Rebels lui a donné une tridimensionnalité. Star Wars : Andor, la nouvelle série Disney+, vient de diffuser son septième épisode sur la plateforme. C’est dans l’une de ses séquences initiales que nous avons pu voir cet impérial en action. Bien sûr, si vous n’avez pas vu le chapitre et que vous ne voulez pas gâcher l’intrigue, nous vous recommandons d’arrêter la lecture à ce stade.

Le Colonel Wulff Yularen tient une réunion avec le BSI, le département de renseignement de l’Empire Galactique. Analysez le braquage perpétré par les Rebelles sur la planète Aldhani, une action qui a des répercussions car l’Empire Galactique a décidé d’adopter des mesures drastiques. Yularen commente qu’il a eu une conversation avec l’empereur Palpatine lui-même, bien que Dark Sidious n’ait pas joué dans un caméo surprise.

Qui est Wulff Yularen ?

On commence au début, ou plutôt à la fin, de l’épisode IV. Comme Moff Tarkin, Yularen était sur la première Étoile de la Mort lorsque Luke Skywalker a réalisé ce qui semblait impossible au premier abord : toucher une minuscule cible, un tir qui a provoqué une réaction en chaîne qui a mis fin à l’arme ultime de l’Empire. . Ses jours se sont terminés par cette explosion.

Dans le passé, Wulff Yularen occupait le poste d’amiral dans la Grande Armée de la République Galactique. Là, il a travaillé aux côtés du général Anakin Skywalker pendant la guerre sanglante contre les séparatistes. Toutes ces intrigues sont racontées dans la série The Clone Wars, mais le personnage est déjà revenu à l’époque impériale dans le roman de Tarkin et dans Star Wars : Rebels. Son nouveau rôle de colonel du BSI assure la liaison avec les plus hauts niveaux de l’Empire, y compris l’Empereur.

Star Wars : Andor Episode 8 sera disponible sur Disney+ le 26 octobre. La plate-forme lancera également la courte série animée Jedi Chronicles le même jour.

Source | Propre contenu, Wookiee News