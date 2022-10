Cyberpunk 2077 poursuit sa phase de résurgence et parvient à maintenir ses bons chiffres

Cyberpunk 2077 savoure son moment le plus doux. Après de sérieux problèmes initiaux, CD Projekt RED a mis à jour le jeu et a transféré l’IP au format anime avec Cyberpunk : Edgerunners. Désormais, dans un message posté sur Twitter, l’étude polonaise a célébré que les chiffres sont toujours sur la bonne voie : 1 million de joueurs chaque jour pendant un mois.

« Un million de joueurs actifs chaque jour pendant quatre semaines consécutives, Night City est sûrement en plein essor ! » lit-on dans le tweet. « Votre passion et votre support constant nous ont laissé sans voix. » La publication est accompagnée d’un meme dans lequel on peut voir Jackie Welles surprise.

L’avenir de Cyberpunk est garanti

De CD Projekt RED, ils vous ont déjà prévenu : ils ne vont pas jeter l’éponge. La sortie fatidique de Cyberpunk 2077 a entraîné un retard dans les plans alors qu’ils se concentraient sur l’amélioration de la qualité du produit principal. Une fois les versions natives de la nouvelle génération mises en vente, le développeur polonais a présenté un plan qui comprend la première (et probablement la seule) extension du jeu vidéo. Il s’agit de Phantom Liberty, un contenu qui explorera une zone inédite de Night City et qui embrassera le genre thriller.

La suite, connue sous le nom de Project Orion, n’a pas encore commencé son développement. Dans tous les cas, l’existence d’un deuxième opus n’indique pas qu’ils vont abandonner le titre original, même si les utilisateurs de la génération précédente ne pourront pas profiter des améliorations. La refonte des fusillades de véhicules et des poursuites policières ne s’appliquera qu’aux consoles et PC les plus puissants.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. La fermeture de cette dernière plateforme ne signifiera pas la perte de progression, puisque le CDPR a ajouté une option de sauvegarde croisée entre différents systèmes. Vous pouvez lire les informations à ce sujet sur ce lien.

