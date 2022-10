Overwatch 2 : Kiriko est désormais disponible en mode Compétitif

Environ trois semaines après le début de la saison 1 d’Overwatch 2, Kiriko, l’un des nouveaux visages visibles de cette nouvelle étape du jeu, est enfin disponible en match compétitif. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait à son sujet :

Kiriko est maintenant disponible dans Overwatch 2 Competitive

Kiriko a été l’une des grandes nouveautés d’Overwatch 2, même si, jusqu’à présent, elle n’était disponible qu’en Quick Match et non en Competitive Match. Depuis le lancement de la saison 1 d’Overwatch 2, Kiriko n’était pas disponible en Compétitif, on comprend que pour ne pas ségréguer ni même mettre ceux qui ne l’avaient pas débloqué dans une position désavantageuse, depuis l’acquisition du Battle Pass (payant) déverrouillé immédiatement.

Il se trouve qu’avec le nouveau business model d’Overwatch 2, ainsi que son nouveau système de déblocage des Héros et objets skins, trois semaines est un délai plus ou moins prudent pour que tous les joueurs aient pu le débloquer gratuitement simplement en jouant à allez-y jusqu’au niveau 55 cette saison.

Kiriko n’est plus bannie des matchs compétitifs

Nous vous rappelons que pour jouer aux matchs compétitifs d’Overwatch 2, vous devez d’abord avoir remporté un total de 50 matchs rapides. C’est précisément à cela que le jeu fait référence avec le message « indisponible car un ou plusieurs membres de l’équipe doivent relever le défi Match Compétitif » ; C’est un défi que nous devons relever de force afin de jouer le Compétitif du jeu.

Dans notre guide Overwatch 2, nous vous donnons toutes les clés de la saison 1, y compris quel héros est le meilleur ou comment les débloquer tous. Ne le manquez pas, car il peut être très utile au cours de cette nouvelle saison.

Sources : Overwatch 2, propre élaboration