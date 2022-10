Laurence Fishburne dépasse Morpheus et critique Matrix 4 : « Ce n’est pas aussi bon que je m’y attendais »

The Matrix Resurrections est sorti en salles avec la promesse de revigorer la saga Matrix malgré une absence remarquée : Laurence Fishburne dans le rôle emblématique de Morpheus. En retour, on profite d’une nouvelle version du personnage, plus jeune, par l’acteur Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta dans Aquaman). Maintenant, près d’un an après sa sortie en salles et HBO Max, Fishburne a partagé ses impressions sur The Matrix 4 et a confirmé s’il lui manquait ou non d’être Morpheus. C’est ainsi que le média Variety l’a repris après avoir interviewé l’acteur.

L’avis de l’original Morpheus sur Matrix 4

Ainsi, et dans le cadre du tapis rouge de l’avant-première de The School of Good and Evil -le nouveau pari de Netflix sur le genre fantastique-, Laurence Fishburne a été interrogée par Variety sur The Matrix Resurrections, s’il l’avait vu et, dans Si oui , si vous avez aimé. L’interprète de l’original Morpheus n’a pas hésité à répondre par l’affirmative, pour continuer à expliquer son point de vue critique avec le film.

« Ce n’est pas aussi mauvais que je le pensais et ce n’est pas aussi bon que je m’y attendais. Mais je pense que Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves ont vraiment fait leur truc et c’est ce que je pense. » Voilà à quel point Fishburne était indifférent au quatrième volet de The Matrix, une saga qui a marqué un avant et un après dans sa carrière d’acteur mais pour laquelle ils n’ont pas compté sur lui dans son quatrième volet. De plus, il ajoute qu’il ne manque pas son rôle de Morpheus, une éventuelle participation qu’ils ne lui ont proposée à aucun moment.

Au total, Matrix Resurrections a été un revers pour Warner Bros. au niveau des collections, ne réalisant que 157 millions de dollars pour un budget de 190 millions. Et s’il est vrai que sa première simultanée sur HBO Max a également influencé son succès limité dans les salles, son accueil auprès des fans a été plutôt discret.

Source | Variety