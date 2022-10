Call of Duty : Modern Warfare 2 dévoile toutes ses exigences sur PC

En l’absence de quelques jours pour l’arrivée de Call of Duty: Modern Warfare 2, Activision Blizzard a partagé toutes les exigences du jeu vidéo sur PC, de la configuration la plus fonctionnelle et la plus basique aux exigences pour profiter de l’expérience en 4K et avec un taux de framerate le plus élevé :

Configuration minimale requise pour Call of Duty: Modern Warfare 2 sur PC

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (mis à jour avec la dernière version)

Processeur : Intel Core I3-6100 / Core I5-2500K ou AMD RYZEN 3 1200

Mémoire vive : 4 Go

Mémoire vidéo : 2 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470

Espace disque : 72 Go au lancement

Configuration recommandée pour Call of Duty: Modern Warfare 2 sur PC

Il atteint 60 FPS, mais pas de manière cohérente.

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (mis à jour vers la dernière version) ou Windows 11 (mis à jour vers la dernière version)

Processeur : Intel Core I5-6600K / Core I7-4770 ou AMD RYZEN 5 1400

Mémoire vive : 6 Go

Mémoire vidéo : 4 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

Espace disque : 72 Go au lancement

Exigences compétitives de Call of Duty: Modern Warfare 2 sur PC

Taux FPS élevé sur les moniteurs compatibles.

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (mis à jour vers la dernière version) ou Windows 11 (mis à jour vers la dernière version)

Processeur : Intel Core I7-8700K ou AMD RYZEN 7 1800X

Mémoire vive : 16 Go

Mémoire vidéo : 8 Go

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3060Ti ou AMD Radeon RX 5700 XT

Espace disque : 72 Go au lancement

Configuration requise pour Call of Duty: Modern Warfare 2 Ultra 4K sur PC

Taux FPS élevé sur les moniteurs compatibles et résolution 4K.

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (mis à jour vers la dernière version) ou Windows 11 (mis à jour vers la dernière version)

Processeur : Intel Core I9-9900K ou AMD RYZEN 9 3900X

Mémoire vive : 16 Go

Mémoire vidéo : 10 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT

Espace disque : 72 Go au lancement

Call of Duty : Modern Warfare 2 sera commercialisé le 28 octobre (avant accès anticipé) sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google. Activision Blizzard a confirmé que dans ce jeu et dans Call of Duty Warzone 2.0, les nouveaux comptes devront être vérifiés par SMS.

Source | ActivisionBlizzard