Le protocole Callisto taquine Gotham Knights et A Plague Tale: Requiem

Chez Striking Distance Studios, ils n’ont peur de rien. Comment faire s’ils développent le terrifiant Protocole Callisto ? Mais quand on ne dit rien, ça ne veut rien dire… ni personne. L’étude a publié un message sur ses réseaux sociaux dans lequel elle plante une zasca (une claque à main ouverte de ceux d’une vie) à Gotham Knights et A Plague Tale : Requiem, qui sont simplement passés par là.

Dans le message, l’équipe dément les rumeurs de ces derniers jours sur son report à février, confirme qu’ils sortiront le 2 décembre 2022 et lâche ainsi, gratuitement, que The Callisto Protocol aura bel et bien un mode performance avec 60 images par seconde. Une allusion voilée à deux des grosses sorties de ces semaines, Gotham Knights et A Plague Tale : Requiem, qui ont toutes deux été fortement critiquées pour leur performance.

Le cas de Gotham Knights a été particulièrement sanglant, car il a abandonné ses anciennes versions (c’est-à-dire pour PS4 et Xbox One) pour « tirer le meilleur parti de la nouvelle génération de consoles ». Le résultat de leur ciblage ? Un maigre 30 ips sur PS5 et Xbox Series X|S. Pour ne pas en avoir, le jeu n’aura même pas de coopératif à 4 sorties. Et bien que Warner Bros. ait essayé de s’expliquer, nous ne comprenons pas.

Nous verrons si The Callisto Protocol tient vraiment ses promesses et ne souffre pas des mêmes maux. Dans votre cas, il sera disponible sur toutes les plateformes et il a l’air sensationnel, même s’il vaut mieux l’être. Ces jours-ci, nous avons eu accès à son grand rival, Dead Space Remake, et les premières impressions suggèrent que ce sera le premier grand jeu de 2023. Striking Distance Studios va devoir mettre toute la viande sur le gril pour être à la hauteur. .