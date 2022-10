Anime Cyberpunk Edgerunners, y aura-t-il une saison 2 ?

Studio Trigger, les créateurs de Gurren Lagann, ont été le studio responsable du transfert de l’univers Cyberpunk 2077 au format anime. Netflix a publié les 10 épisodes de Cyberpunk : Edgerunner, une série qui depuis sa première a remporté l’approbation des téléspectateurs et des critiques spécialisés. La question que beaucoup se posent est de savoir s’il y aura ou non une deuxième saison. S’adressant à Famitsu, le responsable de CD Projekt RED Japan, Satoru Honma, a refroidi cette possibilité.

« Personnellement, j’aimerais continuer à travailler avec des studios japonais pour produire plus d’animes à l’avenir, en partie parce que nous avons reçu de très bons retours », a-t-il déclaré. Cependant, dans le cas de Cyberpunk : Edgerunners, les choses ne sont pas si claires : « Il a été prévu comme un produit indépendant », donc ils ne « travaillent pas sur une deuxième saison ».

Honma a souligné le fait que même s’ils font plus d’adaptations du jeu à l’avenir, il ne sait pas « si ce serait une saison 2 ou quelque chose de complètement différent ».

Extension et suite de Cyberpunk 2077 en préparation

Cyberpunk 2077 n’a peut-être pas eu le lancement rêvé, mais CD Projekt RED a commencé à recoller les morceaux et a choisi de continuer à investir dans cette propriété intellectuelle. Le développeur polonais a mis de côté les versions de la génération précédente et a confirmé que l’extension Phantom Liberty sortira en 2023 exclusivement pour PC et nouveaux systèmes. D’autre part, ils ont également révélé leurs intentions de concevoir une suite, connue sous le nom de code Orion.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Ceux qui souhaitent transférer leur progression depuis la plateforme Google, qui fermera l’année prochaine, peuvent désormais le faire en suivant ces étapes. Les mises à jour du jeu sur les systèmes de la génération précédente ont maintenant cessé, bien que les propriétaires du jeu sur toutes les autres plateformes pourront continuer à profiter des mises à jour à l’avenir.

Source | VGC