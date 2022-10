La version de l’actrice qui a demandé le boycott de Bayonetta 3, mise en cause

Internet a été plongé dans une nouvelle polémique lorsque l’actrice qui a donné la parole à Bayonetta dans les deux premiers jeux vidéo, Hellena Taylor, a dénoncé dans plusieurs vidéos qu’on lui avait proposé seulement 4 000 dollars pour répéter son rôle dans Bayonetta 3. L’interprète a appelé à une boycottez sur Twitter le titre Platinum Games et demandez aux joueurs de dépenser cet argent pour des œuvres caritatives. Cependant, Bloomberg publie maintenant un article qui contredit cette version des événements.

15 000 $ pour au moins cinq séances de quatre heures

Selon des sources proches du processus de négociation entre Taylor et Platinum, ainsi que selon des documents auxquels Bloomberg a eu accès, le studio a tenté d’engager l’actrice pour au moins cinq séances. Chacun d’eux durerait quatre heures et lui verserait entre 3 000 $ et 4 000 $ par séance, ce qui indique que le montant total du paiement serait d’environ 15 000 $. Des collègues journalistes comme Stephen Totilo (Axios Gaming) ou Andy Robinson (VGC) ont corroboré l’histoire.

Taylor a répondu qu’il voulait une somme à six chiffres plus d’autres avantages, alors Platinum l’a refusé et a commencé à chercher un nouveau candidat. Puis, selon ces mêmes sources, le développeur a tenté de l’engager pour un caméo (pour le prix d’une session), mais Taylor a dit non.

En réponse à cette information, l’interprète a assuré qu’il s’agissait « d’un mensonge absolu » et que Platimum « essaye de sauver son cul et le jeu ». Taylor n’a pas rétracté ses premiers mots : « Je veux mettre cette fichue saga derrière moi et continuer ma vie au théâtre. »

Pour le moment, ni l’étude ni Nintendo ne se sont exprimés publiquement, bien que le directeur exécutif de Bayonetta 3, Hideki Kamiya, ait déclaré que la plainte de l’actrice est « triste et déplorable ».

La nouvelle actrice répond par une déclaration

Jennifer Hale, l’actrice qui incarnera Bayonetta dans ce troisième volet, a été critiquée par Hellena Taylor : « Je lui souhaite toutes les bonnes choses du monde, tous les boulots, mais elle n’a pas le droit de dire qu’elle est la voix de Bayonette. J’ai créé cette voix, vous n’avez pas le droit de signer le merchandising de Bayonetta. » Hale, pour sa part, a partagé une déclaration :

« En tant que membre de longue date de la communauté des comédiens, je soutiens le droit de tous les acteurs à être correctement payés. » Hale a souligné que tous ceux qui la connaissent savent qu’elle respecte grandement ses coéquipiers et les défend. Bien qu’il ait signé un accord de confidentialité, il a demandé « que tout le monde garde à l’esprit que ce jeu a été créé par une équipe complète » qui a travaillé dur, il espère donc que les gens gardent « l’esprit ouvert » sur ce qu’il a conçu. « J’espère que toutes les parties pourront résoudre leurs différends de manière amicale et respectueuse », a-t-il conclu.

Bayonetta 3 sera mis en vente le 28 octobre prochain exclusivement sur Nintendo Switch.

Source | Bloomberg