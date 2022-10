CoD : Modern Warfare 2 mise sur le coopératif avec le renouvellement du mode Special Ops

Call of Duty: Modern Warfare 2 vante la disparité des pentes disponibles une fois publié le 28 octobre. Le nouvel opus de la saga misera sur la campagne, le multijoueur compétitif, le battle royale avec Warzone 2.0 et… le coopératif. et, Special Ops (Opérations spéciales en espagnol) élargira l’expérience avec de nouvelles situations jouables qui mettront à l’épreuve la coordination de votre équipe de trois joueurs.

Tout le contenu de lancement des opérations spéciales dans Modern Warfare 2

Infinity Ward parle de sa version de Modern Warfare 2 comme « l’évolution » de celle vue dans l’épisode 2019. Au lancement, nous aurons trois missions qui se dérouleront dans des enclaves d’Al-Mazrah, la carte où se déroule Warzone 2.0 :

Mauvaise situation : « Infiltrez une ville en pleine nuit pour découvrir des éléments de renseignement et des indices laissés par Al Qatala avant de fuir. La furtivité est la clé de la survie.

Évasion de véhicule : « Plusieurs tourelles SAM empêchent les renforts d’atteindre Al Mazrah. A l’aide d’un véhicule, naviguez dans les rues sinueuses d’une banlieue pour les détruire ; puis courez vers le lieu de la fuite pour vous échapper »,

Défense de l’observatoire : « Une carte d’amour pour les fans des modes de survie : défendez l’observatoire des vagues de difficulté croissante qui visent à faire exploser des bombes. Entre chaque vague, les opérateurs peuvent dépenser de l’argent pour acheter des objets tels que des killstreaks, des kits de réanimation et des plaques d’armure.

Dans Survival Ops, chaque joueur pourra choisir entre trois types de classes : Assault, Medic et Engineer. Chacun a des avantages et des gadgets exclusifs avec lesquels créer des synergies entre compagnons. Au fur et à mesure que vous obtenez des étoiles dans les missions, vous les améliorerez avec de nouveaux éléments jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau 10.

L’étude recommande d’atteindre « au moins le niveau 5 » de chacun avant l’arrivée des Raids, une activité complémentaire à Survival Ops pour trois joueurs. Ce sont des quêtes similaires aux donjons de Destiny 2. Vous devrez résoudre de petites énigmes durant la quête et d’autres obstacles liés aux ennemis afin de vous en sortir vivant. Le premier raid débutera le 14 décembre dans le cadre des renforts de la saison 1 sans frais supplémentaires.

