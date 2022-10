CoD Modern Warfare 2 : date, heure et récompenses de l’accès anticipé à la campagne

Call of Duty: Modern Warfare 2 est à quelques jours de son lancement officiel. Bien que ses débuts soient attendus le 28 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC, une semaine avant, les joueurs qui l’ont réservé au format numérique pourront accéder à la version complète du mode campagne. Nous vous indiquons le jour, l’heure et les récompenses que vous recevrez lors de cet accès anticipé.

Toutes les récompenses du mode campagne de Modern Warfare 2

Carte de visite – Détermination du savon

Emblème – Ce qui est fait est fait

Double jeton d’expérience pendant 30 minutes

Double jeton d’expérience pendant 30 minutes pour les armes

Carte de visite – Chainlinked

Opérateur – Chuy

Double jeton d’expérience pendant 30 minutes

Double jeton d’expérience pendant 30 minutes pour les armes

Carte de visite – Gaz

Opérateur – Nova

Double jeton d’expérience pendant 1 heure

Double jeton d’expérience pendant 1 heure pour les armes

Carte de visite – Shadow Company Ops

Opérateur – Rois

Double jeton d’expérience pendant 1 heure

Double jeton d’expérience pendant 1 heure pour les armes

Opérateur – Huche

Les récompenses sont classées selon l’ordre chronologique des missions du mode campagne. Une fois terminé, vous recevrez la récompense finale : le plan d’arme de l’Union Guard pour le M4A1, le favori du capitaine Price. Nous devons souligner que tous ces éléments seront reçus quel que soit le moment où vous y jouerez : ils ne sont pas exclusifs à l’accès anticipé.

À quelle heure commencera l’accès anticipé de Call of Duty: Modern Warfare 2 ?

L’accès anticipé pour Call of Duty: Modern Warfare 2 débutera le 20 octobre à 19h00 (CEST). Pour jouer au mode multijoueur, vous devrez attendre le lancement officiel, prévu le 28 octobre. Ensuite, nous vous laissons le temps en fonction du créneau horaire dans lequel vous vous trouvez.

France () : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 16h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

Source : Blog Call of Duty