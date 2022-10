Ursaluna arrive sur Pokémon GO lors de la journée communautaire de Teddiursa

Pokémon GO accueillera l’un des derniers ajouts de Hisui. Ursaluna, l’évolution particulière d’Ursaring, arrivera sur mobile gratuitement pour coïncider avec la journée communautaire de Teddiursa, prévue le samedi 12 novembre prochain, entre 14h00 et 17h00 (heure locale).

Pour ceux qui ne connaissent pas la particularité de cette évolution, il faut remonter au lancement de Pokémon Legends : Arceus pour le savoir. Pendant le jeu, nous avons pu trouver un objet très rare, appelé bloc de tourbe. Avec lui, nous pourrions faire évoluer un Ursaring pour devenir un Ursaluna tant que vous l’utilisiez les nuits de pleine lune.

Première image (icône) d’Ursaluna dans Pokémon GO

Niantic transférera une partie des mécanismes vers Pokémon GO. Vous pourrez faire évoluer votre Ursaring capturé tant qu’une pleine lune apparaît la nuit. Il y aura une période spéciale dans le cadre de ses débuts afin que vous puissiez l’ajouter au dex dès le « day one ». De 14h00 le samedi 12 novembre à 06h00 le dimanche 13 novembre (heure locale), vous pourrez faire évoluer Ursaluna autant d’Ursaring que vous le souhaitez, tant que vous avez suffisamment de Bonbons. Plus précisément, 100 bonbons Teddiursa seront nécessaires par évolution.

Quels sont les bonus de la journée communautaire Teddiursa ?

Triple Stardust pour attraper des Pokémon.

Doublez les chances pour les entraîneurs de niveau 31 et plus de recevoir Candy ++ lors de la capture de Pokémon.

L’encens activé pendant l’événement durera trois heures.

Échange spécial supplémentaire jusqu’à un maximum de 2 par jour.

Double Candy pour attraper des Pokémon.

Les modules de leurre activés pendant l’événement dureront trois heures.

Surprise dans les clichés.

Les échanges effectués pendant l’événement nécessiteront 50 % de poussière d’étoiles en moins.

Augmentation des chances de trouver un Shiny Teddiursa.

Les Ursalunas que vous obtenez pendant l’événement en tant qu’évolution d’Ursaring recevront l’attaque vedette Equine Force, qui inflige 100 dégâts dans les batailles d’entraîneurs et 110 dans les gymnases et les raids.

Source : Niantic