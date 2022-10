Voici le premier (et bref) regard sur les villageois de Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake a partagé un bref teaser à l’occasion du prochain Resident Evil Showcase, l’événement qui se tiendra le 21 octobre et où des détails spécifiques à la fois sur cet épisode et sur l’extension Resident Evil Village seront présentés. Parmi les nouvelles images, on peut voir l’apparition de l’église et des villageois, les ennemis charismatiques qui ont donné tant de maux de tête à Leon S. Kennedy.

Le clip que vous pouvez voir à côté de ces lignes correspond au montage d’un utilisateur de Twitter, qui a compilé les teasers publiés par Capcom ces dernières heures. Le villageois représenté conserve l’aspect terrifiant des originaux, hache à la main comme ils aimaient s’en servir.

Que peut-on attendre de Resident Evil Showcase ?

Comme nous l’avons dit, lors de la célébration du Resident Evil Showcase le 21 octobre à 00h00 (CEST), les responsables révéleront des nouvelles sur les deux produits actuels de la franchise « et plus ». Resident Evil Village et le contenu de l’édition Gold seront une partie pertinente. L’extension Winters mettra en vedette l’histoire de Rose, la fille d’Ethan, comme plat principal. Il sera accompagné des personnages inédits du mode Mercenaires et pourra jouer la campagne principale à la troisième personne.

D’autre part, un autre des protagonistes de la soirée sera Resident Evil 4 Remake, qui arrivera sur le marché le 24 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S et PC (Steam). Ce sera le moment idéal pour les fans de vraiment savoir quel est le niveau d’amélioration par rapport à l’original, jusqu’à présent inconnu au-delà du graphisme. Capcom souligne également que d’autres nouvelles sont attendues qui, pour le moment, n’ont pas transpiré. Découvrez le calendrier et le début de l’événement en fonction de votre créneau horaire sur ce lien.

