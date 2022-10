C’est ainsi que Kevin Feige a convaincu Charlie Cox de revenir en tant que Daredevil : « Nous vous mettrons dans Spider-Man et She-Hulk »

Depuis l’annulation inattendue de la série Daredevil sur Netflix, beaucoup se demandaient quand on reverrait le Diable de Hell’s Kitchen en live action et si l’acteur Charlie Cox reviendrait pour son célèbre rôle. Après une longue période d’incertitude, le miracle s’est finalement produit et nous avons vu le premier caméo de l’acteur en tant que Matt Murdock dans Spider-Man: No Way Home, le tout après l’acquisition des droits sur les personnages Marvel de Netflix par Marvel Studios. Mais comment ont-ils convaincu Charlie Cox de revenir ? Après son apparition dans la série She-Hulk : Lawyer Hulka, l’acteur lui-même l’a expliqué à Entertainment Weekly.

« Je ne pensais pas que cela arriverait »

Ainsi, Charlie Cox a déjà expliqué comment son premier contact avec Marvel Studios était dans le passé ; maintenant, l’acteur a révélé comment Kevin Feige lui en avait parlé au téléphone : « J’ai reçu un appel soudain et inattendu de Kevin Feige en juin 2020. Je n’avais pas de relation antérieure avec Kevin parce que quand nous faisions l’émission avant , c’était sur Marvel Television, pas à Marvel Studios, donc même si je l’ai rencontré une fois, je ne le connaissais pas du tout. Il m’a appelé pendant la pandémie et m’a dit qu’ils aimeraient ramener mon personnage et si je serais intéressé à le jouer », explique Charlie Cox à Entertainment Weekly.

« Il ne m’a pas fallu longtemps pour y penser. Et il a dit à l’époque qu’ils voulaient me mettre dans Spider-Man et She-Hulk. Mais c’était tout ce qu’ils savaient, qu’il y aurait probablement quelque chose après ça, mais ils ne savaient pas ce que c’était « , poursuit l’acteur, expliquant que déjà dans cet appel, ils avaient conçu leurs premiers pas de Daredevil dans l’UCM, mais qu’il y aurait probablement beaucoup plus. Et ce « plus », comme nous le savons déjà, est sa propre série Daredevil : Born Again en plus de son caméo plus tôt dans la prochaine série Echo. Et nous verrons sûrement Daredevil dans les films avec d’autres personnages comme Spider-Man ou les Avengers suivants.

« Cela semble encore trop beau pour être vrai. J’avais vraiment mis cela au lit émotionnellement; Je ne pensais pas que cela arriverait. Je n’ai littéralement pas les mots pour le décrire. Je me sens incroyablement reconnaissant. Je suis tellement excité de recommencer et de lire des scripts et de me remettre en costume et de monter sur le plateau et d’être à New York. J’ai hâte de recommencer et d’en dire plus sur l’histoire de ce personnage incroyable. »

Source | Divertissement hebdomadaire