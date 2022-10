Les affiches de Creed 3 montrent Michael B. Jordan et Jonathan Majors plus forts que jamais

MGM a présenté les deux premières affiches de Creed 3, le troisième volet de la saga dérivée de Rocky avec l’acteur Michael B. Jordan, qui sortira en salles le 3 mars 2023. Quelques images promotionnelles qui Un combat brutal entre ses deux les protagonistes avancent : Michael B. Jordan lui-même et Jonathan Majors. Et c’est que l’apparence des deux ne pourrait pas être plus impressionnante, présentant leur meilleure forme et un niveau de musculation vraiment spectaculaire.

L’absence retentissante de Sylvester Stallone

et, car dans Creed 3, contrairement aux deux opus précédents, on ne verra pas l’iconique Rocky Balboa, incarné par Sylvester Stallone. Pour cette raison, le fils d’Adonis Creed occupera le devant de la scène dans un film réalisé par Michael B. Jordan lui-même (Creed, Creed 2, Black Panther) et dans lequel il affrontera son passé, alors que ces deux-là progressent sur de nouvelles affiches.

Un passé qui revient sous la forme d’Anderson Dame, un personnage dont on ne connaît pas plus de détails pour l’instant et qui est incarné par Jonathan Majors, devenu plus fort que jamais pour ce film et son prochain rôle de Kang le Conquérant pour Marvel Studios ., dont les débuts auront lieu dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, toujours plus proches, avant Avengers : La Dynastie Kang.

Creed 3 sortira finalement en salles le 3 mars 2023 au lieu du 22 novembre de cette année, afin d’éviter un affrontement direct avec d’autres blockbusters imminents comme Black Panther : Wakanda Forever. Au-delà de Michael B. Jordan et Jonathan Majors, le casting est complété par des noms comme Tessa Thompson, Florian Munteanu, Wood Harris et Phylicia Rashad.

Le premier trailer de Creed 3 devrait arriver dans les prochaines semaines. La bataille finale commence en mars 2023.

