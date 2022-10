Summer Smith et M. Meeseeks de Rick et Morty arrivent sur Fortnite en tant que nouveaux skins

M. Meeseeks et Summer Smith de Rick et Morty arrivent sur Fortnite en tant que nouveaux skins. Dans cette actualité, nous expliquons comment obtenir Summer et M. Meeseeks à Fortnite. Nous vous donnons également tous les détails de ces nouveaux skins de la saison 4 de Fortnite :

Comment obtenir les skins de M. Meeseeks et Summer Smith de Rick et Morty dans Fortnite ?

Les skins et accessoires Rick et Morty Mr. Meeseeks et Summer sont des articles de la boutique Fortnite qui doivent être achetés avec des V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu. Au moment où nous écrivons cette news, le taux de change est de 1 000 paVos pour 7,99 €. Ces nouveaux skins Fortnite sont arrivés en store pour la première fois le 18 octobre 2022 dans le cadre de l’événement Halloween 2022 :

M. Meeseeks est un skin du store Fortnite.

Empress Summer est un skin dans le store Fortnite

Quels sont tous les objets de M. Meeseeks dans Fortnite ?

Juste en dessous nous vous laissons une liste avec tous les objets de M. Meeseeks à Fortnite, et leurs prix en V-Bucks :

Lot de M. Meeseeks (comprend le skin de M. Meeseeks, l’accessoire de sac à dos Meeseeks Box, l’outil de récolte Summoned Katana et le deltaplane Meeseeks Manifestation) : 2 100 V-Bucks

Skin Mr. Meeseeks + accessoire sac à dos Meeseeks Box : 1 500 V-Bucks

Outil de récolte Katana invoqué : 800 V-Bucks

Démonstration de deltaplane Meeseeks : 800 V-Bucks

Un regard attentif sur le nouveau skin de M. Meeseeks de Rick et Morty à Fortnite

Quels sont tous les objets de Summer Smith dans Fortnite ?

Juste en dessous nous vous laissons une liste avec tous les objets de Summer Smith dans Fortnite, et leurs prix en paVos :

Empress Summer Bundle (comprend le skin Empress Summer et ses différents styles, l’accessoire de randonnée Glorzo Egg, l’outil de récolte Reckless Fork et le deltaplane Glorzo Combat Ship): 2 100 V-Bucks

Empress Summer Skin (comprend deux styles : un avec une cape et un sans) + accessoire de sac à dos Glorzo Egg : 1 500 paVos

Outil de récolte de fourche imprudent : 800 V-Bucks

Deltaplane Glorzo Combat Ship : 800 V-Bucks

Un regard attentif sur le nouveau skin Empress Summer de Rick et Morty dans Fortnite

Qu’est-ce qu’un skin Fortnite ? Ce qui est le meilleur?

Comme toujours lorsque nous publions des actualités de ce type, nous devons vous rappeler le fonctionnement des skins Fortnite :

Les skins Fortnite, comme le reste des accessoires du jeu, ne sont que des modifications esthétiques. Autrement dit, ils ne modifient que l’apparence de notre personnage dans le jeu. Ni l’un ni l’autre n’est « plus fort » ou « meilleur » que l’autre, pour ainsi dire.

Tous les objets skins Fortnite (skins, sacs à dos, pioches…) peuvent être utilisés sans problème dans tous les modes de jeu : Battle Royale, Creative et Save the World.

Tous ces objets peuvent revenir au store à l’avenir, bien que personne ne sache exactement quand, à moins qu’Epic Games lui-même ne l’annonce, ou à moins que les sections du store ne soient divulguées quelques heures avant la mise à jour quotidienne.

Ces skins Rick et Morty sont une nouvelle collaboration Fortnite Saison 4. Dans notre guide Fortnite, nous vous expliquons comment monter de niveau rapidement pendant cette saison afin que vous puissiez obtenir toutes les récompenses Battle Pass.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration