DC lance Man of Steel 2, les spin-off Flash 2 et 3 de The Batman : Zatanna annulés

DC connaît une renaissance à travers la restructuration que Warner Bros. Discovery subit, avec le lancement de nouveaux projets, des retours notoires et plusieurs annulations de produits hérités de son étape précédente. A tel point que le célèbre média spécialisé dans le cinéma The Hollywood Reporter, a publié un rapport détaillé sur l’avenir à court et moyen terme de DC au cinéma, confirmant ainsi le lancement de projets tels que Man of Steel 2, The Flash 2, jusqu’à trois nouveaux spin-offs de The Batman et une nouvelle annulation d’un film prévu sur HBO Max : Zatanna. Tout cela avec la mise en scène de James Gunn pour un film inconnu pour l’instant.

La renaissance de DC et le retour du super-héros

Ainsi, l’une des confirmations de ce rapport est le lancement de Man of Steel 2 ou « essentiellement The Man of Steel 2 » qui ferait partie du DCEU renouvelé après les futurs événements de The Flash. Pour le moment, Charles Rover a été confirmé en tant que producteur et des scénaristes sont déjà recherchés pour son scénario. Et bien qu’Henry Cavill ne soit pas directement cité, sa présence semble plus qu’un souhait après « l’insistance » de Dwayne Johnson par rapport à Black Adam et un « retour tant attendu ».

James Gunn revient à DC

Bien que la chose la plus surprenante dans ce rapport soit l’intérêt de Warner pour une suite à The Flash, notamment en raison du comportement erratique et controversé de son principal protagoniste, Ezra Miller, cette dernière année. Sans confirmer à nouveau la présence de Miller en tant que Scarlet Speedster -ou l’un d’eux-, il s’est avéré que le scénariste David Leslie Johnson-McGoldrick (Aquaman) sera en charge de l’écriture du film. Il a également été annoncé que James Gunn (Suicide Squad, Peacemaker) réalisera un nouveau film pour DC dont le titre est un mystère.

En revanche, le Batverse de Matt Reeves sera étoffé de trois nouvelles productions, élargissant ainsi la galerie de personnages du Batman de Robert Pattinson, dont la suite est toujours en cours. Ainsi, il est confirmé que des films pour Professor Pyg, Scarecrow et Clayface sont déjà en préparation, ainsi qu’une série pour Catwoman, qui s’ajoutent aux projets Penguin et Arkham Asylum déjà annoncés.

Enfin, l’annulation d’un projet de plus avec Zatanna, le film pour HBO Max qui devait présenter la super-héroïne magique, qui rejoint d’autres annulations comme Batgirl ou la série Constantine, est confirmée.

