Capcom promet de réparer Resident Evil Village sur PC après les échecs de la dernière mise à jour

Certains joueurs de la version PC de Resident Evil Village ont signalé une erreur après avoir installé la dernière mise à jour du jeu vidéo. Capcom a reconnu le problème et a révélé qu’il travaillait sur un patch pour empêcher le titre de planter, comme ils l’ont publié sur le compte Twitter officiel de la saga.

« Nous sommes conscients d’un problème persistant causé par le correctif le plus récent qui provoque le blocage du jeu pour certains utilisateurs. Nous cherchons une solution, mais nous nous excusons pour la gêne occasionnée. »

Nouveau Resident Evil Showcase annoncé pour le 20 octobre

Les fans des séries d’action et d’horreur de survie de Capcom vont se régaler. La société japonaise a révélé qu’elle diffusera le 20 octobre une nouvelle édition de son Resident Evil Showcase, une diffusion en direct (consultez les horaires ici) qui rapprochera les joueurs de toute l’actualité de l’édition Gold de Resident Evil Village. La chose la plus intéressante, cependant, est peut-être qu’il partagera l’espace avec Resident Evil 4 Remake, un jeu qui sera mis en vente le 24 mars sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Resident Evil Village sera étendu main dans la main avec The Winters Expansion with Shadows of Rose, une extension mettant en vedette la fille d’Ethan qui clôturera définitivement l’histoire de Winters. Cela indique que dans le prochain chapitre principal, un nouvel arc narratif commencera, soit avec un protagoniste non publié, soit avec une vieille connaissance. Quoi qu’il en soit, Capcom n’a pas voulu lâcher prise.

Le pack de contenu, disponible à partir du 28 octobre, implémentera également un mode à la troisième personne et le mode tant attendu The Mercenaries, où nous pourrons contrôler Lady Dimitrescu elle-même.

Source | Capcom