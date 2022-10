Sydney Sweeney (Euphoria) sera la nouvelle Barbarella dans le remake du classique culte de la science-fiction

Sydney Sweeney, l’actrice populaire de séries aussi célèbres que Euphoria ou White Lotus ou de films à venir tels que Madame Web -et dont le rôle est encore inconnu-, sera chargée de donner vie à la nouvelle version de l’emblématique Barbarella de Jane Fonda de 1968 This C’est ainsi que le média Variety le reprend, faisant écho à l’annonce de Sony Pictures de réinterpréter le classique culte de la science-fiction dans une tonalité actuelle. Bien sûr, pour l’instant le projet n’a pas de réalisateur ni de scénaristes associés, ne faisant que confirmer son actrice principale.

Sydney Sweeney, la nouvelle star de Sony Pictures

Ainsi, Sydney Sweeney reviendra une fois de plus dans un projet de Sony Pictures, désormais dans le but de jouer dans le remake d’un véritable classique de science-fiction de la fin des années 1960. Et c’est que Barbarella, d’après la bande dessinée de Jean-Claude Forest est devenue un jalon dans le temps avec l’interprétation de Jane Fonda pour donner vie à un astronaute du 41e siècle dont la mission est de trouver le méchant scientifique Durand Durand.

Ce méchant vise à modifier le comportement de tous les êtres vivants de la galaxie pour établir une réalité de chaos et de mal, tout cela grâce à son dangereux faisceau positronique. Et malgré le fait que le film original réalisé par Roger Vadim n’ait pas atteint une grande popularité ou un box-office lors de sa sortie en salles, il a acquis au fil des décennies un statut culte qui a conduit Sony à réinterpréter le mythe en clé actuelle.

Pour l’instant, il n’y a pas plus d’informations sur le film et sa possible date de sortie. Rappelons que Sydney Sweeney a fini par occuper une place prépondérante dans les nouveaux projets de films de Sony Pictures, comme on dit, co-vedette dans Madame Web avec Dakota Johnson dans le nouveau spin-off des personnages de Spider-Man, ou faire partie de le casting de The Registration, en tant que protagoniste et producteur.

Source | Variety