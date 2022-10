10 ans après New Vegas, Obsidian meurt d’envie de faire un nouveau Fallout

Dans une interview pour les confrères de DualShockers, le fondateur d’Obsidian Entertainment, Feargus Urquhart, s’est souvenu de la saga Fallout à l’occasion de son 25e anniversaire et a évoqué la possibilité que le développeur retravaille dessus pour un futur opus. En 2010, la société signait le merveilleux New Vegas, plébiscité par les fans pour un système de décision et une composante RPG bien plus profonds et prononcés que ceux de Fallout 3 et 4. Un hypothétique New Vegas 2 a toujours fait partie des rêves de la communauté. et c’est une idée qui ravit Urquhart :

« Bien sûr, nous ferions un nouveau Fallout s’ils nous en donnaient l’opportunité. Inutile de nous demander si nous le ferions. Nous n’avons aucun doute. Maintenant, la question est de savoir si cette opportunité se présentera ? », a commencé à expliquer le concepteur. « J’adore Fallout et à un moment donné, nous commencerons à examiner quels seront nos prochains jeux et je serais surpris si Fallout ne figure pas sur la liste. Cela dépendra toujours des plans de Bethesda avec la série et beaucoup d’autres choses, mais mon espoir avant d’y aller est le coucher du soleil est de faire un autre jeu Fallout. »

Obsidian, la grande signature de Microsoft

Obsidian nous a offert bon nombre de pépites cultes tout au long de son histoire (Star Wars : KOTOR 2 (2004), Alpha Protocol (2010), Pillars of Eternity (2010) ou South Park : The Stick of Truth (2014), mais elle a Jusqu’à ces dernières années, la société a fait un bond significatif en termes de ressources, de médias et d’impact. Le changement a été tel après sa signature par Xbox Game Studios qu’elle s’est même engagée à lancer un nouveau jeu tous les sept ans au moins.

C’est une roadmap aussi ambitieuse qu’optimiste, certes, mais le développeur a déjà dépassé les 200 salariés et s’attend à ce que tous les projets n’aient pas la même envergure. Il y aura différents budgets et différents genres, comme le montre son calendrier actuel, marqué pour le moment par la version finale de Grounded (récemment sorti), l’imminent Pentiment (novembre de cette année), Avowed (2023) et The Outer Worlds 2 ( 2024).

Y a-t-il de la place pour Fallout par la suite ? Que ce soit dans la saga Bethesda ou dans d’autres, plus d’obsidienne indique plus de grands jeux pour tout le monde.