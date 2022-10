Dwayne Johnson insiste sur un crossover DC et Marvel : clip brutal de Black Adam contre la JSA

Black Adam ouvre dans les salles ce vendredi 21 octobre 2022 et l’équipement promotionnel tourne déjà à plein régime. À tel point que ces jours-ci, différents événements de première du film se déroulent dans plusieurs villes du monde (il arrivera bientôt à Madrid) et son principal protagoniste, Dwayne Johnson, nous donne des déclarations juteuses et des exclusivités ; et attendu. Et l’un d’eux continue d’aborder le crossover toujours souhaité entre Marvel et DC, en l’occurrence au cinéma, une possibilité que The Rock lui-même encourage depuis longtemps et qu’il voit de plus en plus proche. De plus, Warner Bros. a partagé via Cartoon Network un nouveau clip avec une scène de combat brutale entre Black Adam et la JSA.

Black Adam face à face contre la JSA

C’est ainsi que le média Variety le reprend, pour lequel Johnson lui-même a déclaré: «Je suis attaché à l’esprit de grandir avec l’univers DC. Je suis là pour aider de toutes les manières possibles, y compris chercher et trouver le ou les bons dirigeants pour l’avenir de la licence », donnant lieu à la recherche d’une figure comme celle de Kevin Feige dans Marvel Studios pour DC, non sans s’assurant que sa meilleure position à DC est celle de conseiller, quelque chose qui « est dans son sang », puisqu’il se définit comme un « DC boy » depuis qu’il est très jeune.

Bien que lorsque le sujet d’un éventuel crossover entre Marvel et DC surgit, The Rock est clair : « Eh bien, je suis toujours optimiste à ce sujet. J’aime penser que nous le verrons. Ma philosophie a toujours été que tout peut être fait. Si le but ultime est qu’il y ait une sorte de croisement, et que cela puisse être intelligent et cool pour les fans, ce sera fait. Il faut d’abord évaluer le marché et voir comment il serait reçu, mais je pense que tout peut arriver. J’analyse toujours les affaires comme ça. Avec les bonnes personnes et la bonne destination, ainsi que sous la bonne direction, tout peut arriver. »

Ne manquez pas le nouveau clip de Black Adam avec une partie d’un affrontement entre Black Adam et la Justice Society of America.

Source | Variety | Cartoon Network