Minecraft présente son patch 1.20 avec des chameaux pour deux joueurs, des bambous pour faire des radeaux…

Lors de Minecraft Live 2022 le week-end dernier, Mojang a partagé quelques détails supplémentaires sur la mise à jour 1.20 tant attendue du jeu, l’une des plus importantes de son histoire récente. La société a révélé à partir de sa date de sortie estimée (printemps 2023) une partie de son contenu, dont sept nouveaux skins pour notre personnage initial (jusqu’à présent et par défaut nous étions toujours l’emblématique Steve), un nouveau matériau de construction (le bambou, avec lequel nous peut faire des radeaux) et des panneaux suspendus, entre autres choses.

Cependant, pour Mojang, l’ajout vedette est les chameaux. Le développeur pense qu’ils deviendront bientôt les stars du jeu, car ils peuvent être montés par deux joueurs en même temps et, contrairement aux chevaux, par exemple, ils peuvent courir sur les rivières sans sauter. Ils mangeront des cactus, frayeront dans les biomes du désert et seront l’animal le plus rapide de Minecraft en plein champ, mais oubliez de charger quoi que ce soit dedans car ils n’auront aucun inventaire.

Vous pouvez consulter toutes les actualités dans la vidéo suivante (le segment sur la mise à jour 1.20 de Minecraft commence à partir de l’heure et 24 minutes) :

Minecraft Legends, le futur de Minecraft

Comme vous l’avez peut-être vu dans la vidéo précédente, MineCon a également fait une brèche significative dans Minecraft Legends, le nouveau jeu de stratégie de la saga. Un spin off qui prend le relais du Story Mode, Earth and Dungeons, est prévu pour 2023 et n’est pas sans rappeler des sagas comme Pikmin ou Mount and Blade.

Dans le jeu, nous commanderons des hordes de lianes, de villageois et d’autres créatures de l’univers Minecraft avec l’intention de défendre notre village avec eux. Ou si nous sommes plus diaboliques et machiavéliques, avec l’intention d’ouvrir des portails à ceux des autres pour entrer en guerre avec eux et les conquérir. Développé entre Mojang et Blackbird Interactive, ce sera la première fois que nous aurons des guerres et des batailles massives dans Minecraft. C’est de mieux en mieux :