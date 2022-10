Dwayne Johnson découvre le nouveau Superman de l’univers DC et annonce quand on le verra

C’est officiel. Le nouveau Superman de DC est prêt à se montrer au monde. Et si vous ne voulez pas de spoilers et que vous avez l’intention d’aller voir Black Adam, peut-être vaut-il mieux arrêter de lire ici. Parce que Dwayne Johnson n’a eu aucun problème à vider son film et a révélé quel en est peut-être le meilleur moment. Ces derniers jours, l’acteur est passé d’interview en interview confirmant l’existence d’une scène post-générique et l’apparition dans celle-ci de « l’instant que tout le monde attendait de voir ».

En el show de Jimmy Fallon, por poner un ejemplo, La Roca comentó lo siguiente: « Los fans lo han pedido a gritos durante años. Vamos a establecer a Black Adam como la fuerza más poderosa e imparable de este planeta, pero llevamos demasiado tiempo dejando de lado a la fuerza más poderosa e imparable del universo. Así que mis compañeros y yo hemos peleado por cruzarlas y no íbamos a aceptar un no por respuesta. Vamos a darle a los fans lo que quieren. Y después de todo… Bienvenue à la maison ».

Le retour de Cavill en tant que Superman

Bien qu’il ne mentionne directement aucun nom, pas même celui de Superman, le dernier « Welcome Home » de Dwayne Johnson et les allusions voilées à « ce que les gens n’arrêtent pas de demander » ont conduit tout le monde à supposer qu’il s’agissait du retour d’Henry Cavill… confirmé par les premiers chanceux qui ont vu le film et les images qui circulent déjà sur les réseaux de la scène post-générique. Black Adam clôturera la rencontre entre l’anti-héros et Superman avec un « We must talk » de l’ancien Man of Steel de l’Univers DC.

Cavill, aujourd’hui aussi Geralt de Riv, remettra ses collants cinq ans après Justice League et après six de sa dernière grande bataille cinématographique, Batman contre Superman. Sera-ce à long terme ? L’acteur fera-t-il partie du plan de 10 ans de DC pour ressembler à Marvel Studios et avoir son propre univers ? Nous le saurons à partir de ce vendredi 21 octobre, lors de l’ouverture de Black Adam dans les salles.