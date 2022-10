Calendrier des nouveaux chapitres manga et anime (17-23 octobre) : Boruto, Bleach TYBW, Bluelock, Chainsaw Man…

Bien que nous soyons toujours confus, blessés et surtout indignés par l’absence de Bleach : Thousand-Year Blood War du catalogue Disney+ France (on attend toujours que la plateforme se prononce), l’actualité ne cesse de se produire dans le monde de mangas et animés. Bluelock, Chainsaw Man et Spy x Family revitalisent le catalogue de Crunchyroll, tandis que le retour de Boruto, One Piece et My Hero Academia font de même dans Manga Plus. Nous allons passer en revue le calendrier de la semaine et combien de premières de mangas et d’animes nous attendent dans les prochains jours.

Boruto chapitre 74

Chapitre 74 du manga One Piece

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le jeudi 20 octobre à 17h00 (heure locale française)

Chainsaw Man partie 2 chapitre 107

Chapitre 107 du manga Chainsaw Man

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 18 octobre à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 78

Chapitre 78 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 17 octobre à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 24 de la toxine du mariage

Chapitre 24 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 18 octobre à 17h00 (heure locale française)

My Hero Academia chapitre 370

Chapitre 370 du manga My Hero Academia

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 23 octobre à 17h00 (heure locale française)

One Piece chapitre 1064

Chapitre 1064 du manga One Piece

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 23 octobre à 17h00 (heure locale française)

aoashi épisode 25

Aoashi Épisode 25

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 22 octobre à 14h00 (heure locale française)

Bleach : guerre sanglante de mille ans 2

Épisode 2 de l’anime Bleach : La guerre sanglante de mille ans

Le chapitre sortira le lundi 17 octobre

cadenas bleu 3

Bluelock anime épisode 3

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 22 octobre à 20h00 (heure locale française)

Boruto : Naruto Next Generations épisode 272

Boruto Épisode 272

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 23 octobre à 11h00 (heure locale française)

Tronçonneuse Homme 2

Chainsaw Man anime épisode 2

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le mardi 18 octobre à 18h00 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 27

Kingdom anime saison 4 épisode 27

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 22 octobre à 20h30 (heure locale française)

My Hero Academia saison 6 épisode 117

My Hero Academia anime saison 6 épisode 117

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 22 octobre à 11h30 (heure locale française)

One Piece épisode 1037

Épisode 1037 de l’anime One Piece

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 22 octobre à 16h00 (heure locale française)

Spy x Family saison 2 épisode 16