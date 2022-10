Uncharted: Legacy of Thieves Collection est-il au maximum? C’est le PC qu’il vous faut

Nathan Drake et compagnie font leurs débuts sur PC avec Uncharted : A Thief’s Legacy Collection, qui comprend à la fois Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy, les deux aventures les plus récentes de la série. La production de Naughty Dog sortira sur compatible le 19 octobre, à la fois sur Epic Games Store et sur Steam. Quelles sont toutes vos exigences ?

PlayStation Studios a présenté les exigences minimales et recommandées, mais également d’autres paramètres tels que le mode Performance ou le mode Ultra. Ce dernier montrera les deux jeux vidéo dans toute leur splendeur, à une résolution 4K fonctionnant à 60 FPS. Bien sûr, il vous faudra un bon PC pour profiter de toutes ses vertus.

Exigences minimales (720p / 30 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel i5-4330, AMD Ryzen 3 1200

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GTX 960 (4 Go), AMD R9 290X (4 Go)

DirectX : version 12

VRAM : 4 Go

Stockage : 126 Go d’espace disponible

Exigences recommandées (1080p / 30 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel i7-4770, AMD Ryzen 5 1500X

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GTX 1060 (6 Go), AMD RX 570 (4 Go)

DirectX : version 12

VRAM : 4 Go

Stockage : 126 Go d’espace disponible

Exigences pour le mode Performance (4K / 60 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7-7700K, AMD Ryzen 7 3700X

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 7500 XT

DirectX : version 12

VRAM : 8 Go

Stockage : 126 Go d’espace disponible

Exigences pour le mode Ultra (1440p / 60 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i9-9900K, AMD Ryzen 9 3950X

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800

DirectX : version 12

VRAM : 10 Go

Stockage : 126 Go d’espace disponible

Uncharted: Legacy of Thieves Collection n’est qu’un des nombreux jeux PlayStation Studios à venir sur PC. Les prochaines sorties incluent Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Sackboy: Big Adventure. La stratégie de Sony ? Les jeux seront exclusifs à la console pendant au moins un an.

