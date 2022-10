La FIFA et Roblox unissent leurs forces et annoncent des défis sportifs gratuits ; Pedri viendra au jeu

À l’approche de la Coupe du monde Qatar 2022, la FIFA poursuit ses plans d’expansion sur le marché du jeu vidéo. Et nous ne parlons pas du simulateur de football d’Electronic Arts, mais de la Fédération Internationale de Football Association, la plus haute instance qui existe dans le beau jeu. Et le premier pas sera franchi avec Roblox, l’un des jeux les plus populaires du moment grâce à ses plus de 50 millions de joueurs.

Grâce à cette collaboration, FIFA World est un environnement virtuel qui ajoutera une série d’événements sportifs gratuits, en particulier le football. Il aura plusieurs sponsors qui participeront à des défis de compétences tels que Visa, Hyundai, Adidas et Coca-Cola, entre autres. De plus, la star et la grande revendication ne seront ni plus ni moins que Pedro González López, que nous connaissons tous sous le nom de Pedri, l’un des meilleurs footballeurs du F. C Barcelone.

Roblox sera plus football que jamais

En plus des premiers défis, la FIFA a confirmé que nous verrons bientôt de nouveaux contenus dans le jeu, conçus pour s’adapter aux tournois officiels tels que la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 et d’autres compétitions. Romy Gai, directeur commercial de l’organisation, a montré « l’engagement de faire grandir le football et de nouveaux fans s’intéressent au sport », et espère que la collaboration permettra de « promouvoir les valeurs du sport auprès d’un public plus large ».

De son côté, Pedri s’est montré très enthousiasmé par le projet : « C’est excitant de voir l’union entre la FIFA et Roblox. J’ai hâte de faire partie de FIFA World car les fans que je vois dans les tribunes chaque semaine adorent les jeux vidéo et ce sera formidable d’interagir avec eux directement dans notre monde Roblox. »

Source | Monde de la FIFA